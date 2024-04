Record de passagers au 1T pour l'aéroport d'Heathrow

( AFP / JUSTIN TALLIS )

L'aéroport d'Heathrow, premier du Royaume-Uni et d'Europe en termes de passagers, a enregistré un trafic historique de 18,5 millions de personnes au premier trimestre, période d'ordinaire la plus calme, et relève sa prévision pour 2024 pour laquelle il attend aussi une affluence record.

Le trafic a bénéficié de la croissance sur des lignes comme New Delhi et Bombay en Inde, d'une demande en hausse de 40% sur l'Asie orientale et d'un trafic élevé en Amérique du nord, précise l'aéroport londonien dans un communiqué mercredi.

La saison des vacances d'été devrait être "la plus active jamais enregistrée, avec un plan opérationnel solide en place pour s'assurer que l'aéroport fonctionne sans encombre même en cas de mouvements sociaux non nécessaires", poursuit Heathrow.

Il y a deux ans, en pleine reprise économique post-pandémie, l'aéroport avait été l'objet de scènes de chaos à cause de mouvements de grèves et de pénuries de personnel.

L'aéroport, filiale du groupe espagnol Ferrovial (un processus de vente des 25% qu'il possède dans l'aéroport est toutefois en cours) a aussi relevé sa prévision de trafic pour l'année entière à 82,4 millions de personnes.

Heathrow a accueilli l'année dernière 79,2 millions de passagers (+30%), devant Istanbul (76 millions), Paris-Charles-de-Gaulle (67,4), Amsterdam Schiphol (61,9) et Madrid (60,2).