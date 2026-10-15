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Record d'audience pour Manchester City-PSG
information fournie par So Foot 15/10/2026 à 10:30

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Record d'audience pour Manchester City-PSG

Record d'audience pour Manchester City-PSG

Soirée de grands frissons. Le prolifique choc entre Manchester City et le PSG a fait recette mercredi soir, avec un record d’audience à la clé pour Canal+. Selon Médiamétrie, ce sont en effet 1,92 million de personnes qui se sont extasiées devant la maestria parisienne, avant de stresser au retour des vestiaires (ou pas). Soit 550 000 de plus que lors de la première journée de C1 contre le Slovan Bratislava. Un pic à 2,3 millions a même été observé.

Troisième audience de la soirée dans l’Hexagone

Cela représente 11,4% de parts d’audience pour la chaîne cryptée , troisième plus regardée de la soirée derrière M6 ( La France a un incroyable talent ) et TF1 ( Tracker ).…

TB pour SOFOOT.com

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