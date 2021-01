Reconversions : un nouveau dispositif finalisé

Baptisé "transition collective", ce dispositif doit permettre une reconversion de salariés dont les emplois sont menacés vers un secteur porteur au sein d'un bassin d'emploi.

Des salariés manifestent devant le ministère de l'Economie, le 1er décembre, pour dénoncer des suppressions de postes. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Le gouvernement et les partenaires sociaux ont finalisé mercredi soir un nouveau dispositif, baptisé "transition collective", pour permettre une reconversion de salariés dont les emplois sont menacés vers un secteur porteur au sein d'un bassin d'emploi. Les premiers dossiers de reconversion pourraient être traités début février, a indiqué l'entourage de la ministre du Travail Elisabeth Borne.

Ce dispositif s'adresse à des salariés dont les emplois sont menacés, par exemple dans l'industrie, et qui se positionnent sur une formation vers des entreprises qui peinent à recruter dans le même bassin d'emploi , par exemple dans la santé. Le dispositif se veut territorialisé et doit se construire autour de plateformes de transition où se mettront en relation des entreprises ayant des salariés à reconvertir et des entreprises ayant des besoins de recrutement. Un accord type a été rédigé pour aider les PME. Le gouvernement, qui avait lancé un appel à manifestation d'intérêt, a reçu 100 réponses, dont 42 de territoires industriels.

La rémunération et la formation des salariés doit être prise en charge par l'Etat à hauteur de 40% pour les entreprises de plus de 1.000 salariés. Elle sera de 75% pour les entreprises de 300 salariés jusqu'à 1.000, tandis que pour les petites et moyennes entreprises ou les TPE, l'Etat prendra en charge 100% de la rémunération et de la formation des salariés. "Si le projet de formation échoue, le contrat du salarié est garanti dans l'entreprise de départ", a-t-on souligné dans l'entourage d'Elisabeth Borne, tout en reconnaissant que l'emploi risque "d'être menacé pour motif économique".

Le coût pour l'Etat est évalué à 500 millions d'euros dans le cadre du FNE formation (Fonds national pour l'emploi), des moyens déjà budgétés et qui pourront être ajustés à la hausse.