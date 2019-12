Reconstruction de Notre-Dame : 4 questions sur un chantier sous tension

« Nous rebâtirons Notre-Dame plus belle encore. Je veux que ce soit achevé en cinq années. » En fixant l'échéance, dans une allocution à la nation 24 heures seulement après l'incendie, Emmanuel Macron a, sans doute sans l'avoir suffisamment calculé, allumé un autre feu : celui de la polémique. Vite accusé d'un coup politique, avec l'œil rivé sur les J.O. de 2024 à Paris, le président n'a pas facilité la tâche de ceux qui rament depuis pour tenter de justifier le délai ou le tenir, du ministre de la Culture jusqu'aux ouvriers de chantier.D'autant que le climat n'a fait que s'alourdir depuis. Emmanuel Macron y a de nouveau contribué en exprimant le projet d'un « geste architectural contemporain » pour la construction d'une nouvelle flèche, provoquant une autre levée de boucliers. Les débats à l'Assemblée sur la « loi d'exception » et l'instauration d'un établissement public, désormais sur les rails, ont donné lieu à des passes d'armes musclées entre majorité et opposition. Sans parler de la récente « amabilité » lancée par le général Jean-Louis Georgelin, tête de l'opération de sauvetage de l'édifice, à l'architecte en chef des monuments historiques, sommé de « fermer sa gueule »... Autant dire que si le chantier avance, ce n'est pas dans une grande sérénité. Le point en quatre questions sur une reconstruction sous tension.Où en sont les travaux ?Notre-Dame est toujours en phase de sécurisation et de consolidation. Si le plus gros a été fait, comme le cintrage des arcs-boutants et la pose de planchers en hauteur pour évacuer les gravats, les travaux entrent aujourd'hui dans une phase délicate : le démontage de l'échafaudage, qui était au cœur du site du brasier, pour lequel une grande grue a été installée. VIDÉO. Notre-Dame de Paris : urgence sur l'échafaudage « C'est une opération difficile, aérienne, qui va prendre trois-quatre mois, décrit le ...