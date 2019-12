Reconstruction de Notre-Dame : 23 scientifiques au chevet des trésors de la cathédrale

Dans les anciens communs du château de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), les 23 chercheurs du Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) sont au chevet de Notre-Dame-de-Paris. C'est peu, face à l'ampleur de la tâche qui leur incombe. Depuis six mois, cette vingtaine de scientifiques étudie des éléments de vitraux, des pierres, du métal et du bois provenant de la cathédrale pour déterminer les meilleures techniques de nettoyage et de restauration et, ainsi, guider les architectes et les maîtres d'ouvrage pour une reconstruction en toute sécurité.« Nos recommandations peuvent être suivies ou non. Nous sommes dans la phase de sauvetage. Il est trop tôt pour savoir si la cathédrale sera reconstruite à l'identique », indique Thierry Zimmer, adjoint à la directrice du LRMH.A raison de deux ou trois séances de deux heures par jour à la cathédrale, les géologues, chimistes, ingénieurs, microbiologistes et autres experts du LRMH se rendent sur le terrain, au milieu des gravats, pourvus de masques à ventilation assistée. « Les conditions de travail sont très difficiles. Avec le protocole de protection au plomb, nous devons nous équiper et nous doucher plusieurs fois par jour. Avec le froid, le vent, le gel, le travail va être de plus en plus difficile. Nous voudrions plus de moyens », fait remarquer Véronique Vergès Belmin, responsable du pôle scientifique Pierre.Un minutieux travail de fouilles Véronique Vergès-Belmin, docteure en géologie, cherche des solutions pour déplomber et nettoyer les pierres. LP/Julie Olagnol « Ces tas de gravats ont été traités comme des fouilles archéologiques avec des engins télécommandés. Le contenu de chaque godet déchargé a été scrupuleusement numéroté », présente Thierry Zimmer. Deux objectifs à ce tri : d'une part récupérer les pièces nécessaires pour permettre leur réutilisation par les architectes et d'autre part faire avancer la recherche : d'où ...