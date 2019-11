Reconnaissance des colonies israéliennes : Israël applaudit Trump et siffle l'Europe

IsraëlL'annonce, lundi soir, par l'administration de Donald Trump que les Etats-Unis ne considéraient plus comme illégales les colonies de l'Etat hébreu en Cisjordanie a bien sûr été accueillie avec une grande satisfaction à Jérusalem. Le 45e président des Etats-Unis n'aura pas été avare de « cadeaux » envers l'Etat hébreu puisque cette dernière décision fait suite à la reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël et celle de la souveraineté israélienne sur le Golan syrien.Une manière pour Trump de tourner une nouvelle fois le dos à la politique de son prédécesseur Barack Obama, mais aussi de contenter son électorat pro Israël, en particulier les Évangélistes. Faisant d'une pierre deux coups, le président américain espère sans doute aider son allié Benyamin Netanyahou, menacé d'une mise en examen pour corruption, au moment où ce dernier tente le tout pour le tout pour se maintenir au pouvoir en Israël après les dernières législatives.Ce mardi soir, une rencontre décisive devait même avoir lieu entre le Premier ministre sortant qui n'a plus de majorité et son rival Benny Gantz, chef de file de la coalition centriste Bleu et Blanc. Auparavant, Netanyahou, qui visitait dans la journée une colonie, s'était déclaré « très ému » par la décision américaine... « Vous savez, ce n'est pas nous qui dictons sa ligne politique à Donald Trump », affirmait ce mardi matin, avec une modestie un peu surjouée, un diplomate israélien. La question du statut juridique des territoires occupés recueille par ailleurs un consensus très large dans la société israélienne. « La décision américaine de ne plus considérer comme illégales (les implantations) est approuvée par 95 députés sur les 120 de l'assemblée législative israélienne », assure Yudi Edelstein, le « speaker » (président) de la Knesset.Un autre responsable soulignait, en référence à la joute politique en ...