Reconnaissance des colonies israéliennes en Cisjordanie : pourquoi Trump a fait ce choix

« Après avoir examiné soigneusement tous les arguments de ce débat juridique, l'administration Trump conclut que l'établissement de colonies de civils israéliens en Cisjordanie n'est pas en soi contraire au droit international ». Les mots, du chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo ce lundi, ont fait l'effet d'une nouvelle bombe dans la gestion du conflit israélo-palestinien par les Etats-Unis. Pourquoi Donald Trump a-t-il une nouvelle fois choisi de braquer les Palestiniens et une partie de la communauté internationale ? Réponse en trois points.La continuité de la politique américaineAprès la reconnaissance unilatérale de Jérusalem comme capitale d'Israël, suivie du déplacement de l'ambassade américaine sur les contreforts du Mont Sion, et celle de la souveraineté de l'Etat hébreu sur le Golan syrien, il s'agit d'une nouvelle décision spectaculaire, aussitôt saluée par l'ex-Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et dénoncée par l'Autorité palestinienne. Les observateurs ne sont même plus surpris par cette nouvelle décision unilatérale de la Maison Blanche. « Donald Trump continue sa politique de rupture avec la politique antérieure de ces prédécesseurs. Son credo : la politique de la force contre celle de la faiblesse d'Obama » analyse pour Le Parisien Lauric Henneton, maître de conférences à Versailles Saint-Quentin. « Trump n'est pas idéologue. Il n'a pas une doctrine qu'il construit et il n'a pas servi au Moyen Orient comme certains de ses conseillers. La seule idéologie de Trump, c'est Trump » rappelle le spécialiste de la politique américaine.Le président des Etats-Unis n'a tellement pas de convictions forgées sur la question du Moyen-Orient qu'il a par là même saboté le plan de paix élaboré par son propre gendre et conseiller, Jared Kushner, mari de sa fille Ivanka. Le plan, qui était jusque-là gelé au regard de la vacance du pouvoir en « Terre ...