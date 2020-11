Reconfinement : "Vous croyez que le Général de Gaulle aurait livré la France à Amazon?", s'insurge Ségolène Royal

L'ancienne ministre de l'Environnement a réagi mardi matin sur BFMTV à la décision du gouvernement de fermer les "commerces non essentiels", dénonçant des "décisions anti-patriotiques".

Ségolène Royal le 23 janvier 2020 à Marseille. ( AFP / CHRISTOPHE SIMON )

Faut-il rouvrir les commerces "non essentiels" , fermés depuis le 30 octobre en raison du reconfinement mis en place pour faire face à la deuxième vague de Covid-19 ? "Mais bien sûr", a répondu Ségolène Royal mardi 10 novembre sur le plateau de BFMTV .

"Vous croyez que le général de Gaulle aurait fermé les commerces et les librairies?" , a lancé l'ancienne ministre de l'Environnement, au lendemain du cinquantième anniversaire de la mort du général de Gaulle. "Vous croyez que Jacques Chirac aurait fermé les commerces et les librairies? Vous croyez que François Mitterrand aurait fermé les commerces et les librairies? Pourquoi? Parce que sur le plan sanitaire rien n'a été prouvé" , a-t-elle affirmé. "Si vous voulez faire adhérer une population en période de crise à des décisions de crise, vous devez expliquer les décisions que vous prenez. Et pas prises dans le secret d'un Conseil de défense", a-t-elle dénoncé. "On n'aurait pas eu cette pagaille dans la logistique" (avec de Gaulle) , a asséné l'ex-élue PS.

Pour l'ancienne ambassadrice des pôles, le gouvernement, en fermant les petits commerces et les librairies, "sans raison sanitaire et sans avoir démontré que c'était utile" est "en train de livrer la patrie à une multinationale américaine qui s'en met plein les poches", pointant du doigt Amazon. "Ce sont des décisions anti-patriotiques. C'est faire mal à la France que de casser les centres-villes, les centres-bourgs, les centres de villages. On nous parle de 'click and collect' et de 'black friday'. C'est ridicule. Pourquoi? Parce que derrière c'est Amazon. Est-ce-que le général de Gaulle aurait livré la France à Amazon qui s'apprête à acheter la culture française en ne payant pas d'impôts en France ?", s'est-elle emportée.

"Le 'click and collect' n'est pas le mode de vie à la française. On a besoin de contacts. On a besoin de vie sociale. On a besoin de se parler, avec les contraintes sanitaires", a-t-elle insisté.