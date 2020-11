Reconfinement : "Une situation dramatique" pour le secteur de la mode

Yohann Petiot, directeur général de la Fédération des Enseignes de l'Habillement (FEH) et directeur général de l'Alliance du commerce, réclame jeudi matin la réouverture des commerces au plus tard le 27 novembre pour sauver le secteur et demande l'annulation des loyers du mois de novembre.

Paris, le 8 octobre 2020. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Alors que la perpective d'une réouverture des commerces s'éloigne , les professionnels du secteur de l'habillement tirent jeudi 12 novembre la sonette d'alarme. Après une baisse de 15% en octobre, le directeur général de la Fédération des Enseignes de l'Habillement (FEH) et de l'Alliance du commerce Yohann Petiot craint une chute de 30% de l'activité si les commerces ne peuvent pas rouvrir tout le mois de novembre.

"Et si nous n'ouvrons pas en décembre, il faudra compter 40% de perte d'activité", explique-t-il sur RTL , "une situation dramatique pour notre secteur". Le mois de décembre connaît en général une activité "très haute" : "Nous faisons en moyenne 20% à 30% d'activité sur les fêtes de fin d'année, c'est pourquoi il est essentiel de sauver Noël" , martèle-t-il.

"La situation est grave", s'inquiète également Eric Mertz, le président de la Fédération nationale de l'habillement (FNH) sur BFM Business. "Si nous ne rouvrons pas le 15 novembre, les cessations de paiement seront massives" , alerte-t-il, rappelant que le secteur risque cette année de perdre "60 à 70% de chiffre d'affaires".

"Les entreprises sont dans une extrême difficulté : toute journée perdue aggravera la crise", insiste M. Petiot. Sur le seul domaine des enseignes de la mode, 5.000 emplois ont été supprimés depuis le début de l'année, et cette tendance "va se poursuivre".

Le stock et les loyers, deux "bombes à retardement"

Les deux hommes réclament plus d'aide du gouvernement, notamment sur la gestion des stocks et les loyers, deux "bombes à retardement", selon Eric Mertz. "Il faut arrêter de tourner autour du pot. On peut décaisser les dépôts de garantie, il n'y a pas de contrainte juridique, ce n'est pas compliqué, estime-t-il. Ensuite, qu'on fasse une reconstitution du dépôt de garantie avec un crédit d'impôt au bailleur avec une prise en charge à 100%", contre 30% actuellement. Si un bailleur renonce à un mois de loyer sur la période octobre-décembre, il peut en effet récupérer 30% du loyer abandonné via ce dispositif. Alors que le gouvernement envisage de faire passer ce crédit d'impôt à 50% des loyers annulés, "ce n'est pas suffisant", assure M. Mertz.

"Le loyer représente le deuxième poste de charges des commerçants", souligne Yohann Petiot, appelant tous les bailleurs à "annuler le mois de novembre".

Face à cette situation, ce dernier réclame la réouverture des commerces au plus vite. "Si le 13 ne devait pas être retenu, il faut absolument qu'on arrive à rouvrir le 27 novembre" , soit quatre week-ends avant Noël, pour pouvoir "accueillir les clients de manière fluide", avant les fêtes de fin d'année, insiste-t-il.