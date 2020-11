Reconfinement : seul un quart des TGV vont continuer à circuler

La SNCF va réduire le nombre de TGV en circulation pour s'adapter aux conséquences du confinement sur les déplacements des Français.

Un TGV en gare Montparnasse à Paris. ( AFP / THOMAS SAMSON )

Si les trains ont circulé comme prévu jusqu'au dimanche 1er novembre pour le retour des vacances de la Toussaint, cela ne sera plus le cas à partir du jeudi 5 novembre, la SNCF allant réduire considérablement le nombre de TGV en circulation pour s'adapater aux conséquences du confinement sur les déplacements des Français, le groupe ferroviaire ne pouvant se permettre de creuser ses pertes financières en faisant rouler des trains à vide.

Ainsi, selon des informations des Echos et de Franceinfo , seul un TGV sur quatre devrait circuler , les autres trains étant annulés . Cette réduction des trains en circulation, quoi qu'importante, reste moins forte qu'au plus fort du premier confinement : comme le rappellent Les Echos , seuls 7% des TGV circulaient et 18% des TER.

En ce qui concerne les TER , subventionnés par les régions, les ajustements ne sont pas encore connus . Selon une porte-parole de Transilien, le réseau de trains de banlieue de la SNCF desservant les gares d'Île-de-France, "on essaye de voir durant les premiers jours de confinement les tendances qui se dégagent" pour ne pas prendre de décisions hâtives par rapport aux besoins, certains Franciliens ayant besoin de se déplacer pour leur travail ou pour aller à l'école.

Les activités de fret seront également revues à la baisse, à un niveau qui devrait être comparable à celui du premier confinement. En revanche, les chantiers sur le réseau ferré seront maintenus comme prévu .