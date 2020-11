Reconfinement : plus de "100.000 contrôles" effectués et 5.000 verbalisations données depuis vendredi

Les contrôles seront renforcés dès ce lundi, a indiqué le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Alors que le deuxième confinement est entré en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué lundi 2 novembre sur BFMTV qu'il y avait d'ores et déjà eu " plus de 100.000 contrôles" effectués par les forces de l'ordre et environ 5.000 verbalisations données pour non-respect du confinement.

Si une certaine tolérance avait été annoncée pour les déplacements durant le weekend de la Toussaint, afin de permettre aux Français de rentrer de vacances, un renforcement des contrôles est prévu dès ce lundi , a indiqué le ministre.

Ainsi, comme pendant le confinement du printemps, il ne sera possible de quitter son domicile, muni d'une attestation, qu'un pour un nombre limiter de motifs, notamment faire ses courses alimentaires, aller travailler, aller chez le médecin ou à la pharmacie... Les déplacements pour "motifs familiaux impérieux", l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la convocation devant un tribunal seront également possibles. Les sorties pour prendre l'air ou promener son chien ne pourront pas dépasser une heure et doivent se faire dans un rayon d'un kilomètre de son domicile. Il ne sera pas possible de voyager au sein du territoire national, y compris d'une résidence principale vers une résidence secondaire.

En cas de non-respect du confinement, le contrevenant risque une amende forfaitaire de 135 euros. Plus de trois violations du confinement en un mois est passible d'une peine de prison de 6 mois et d'une amende de 3.750 euros.