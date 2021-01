Reconfinement: "pas de raison" de le décider (Pannier-Runacher), pas de "précipitation" (Le Maire)

En l'état, "il n'y a pas de raison" de reconfiner la France, a déclaré mardi la ministre déléguée à l'Industrie Agnés Pannier-Runacher, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire jugeant lui qu'il fallait éviter la "précipitation" et attendre "calmement" le résultat du couvre-feu généralisé.

"A ma connaissance et sur la base des données dont nous disposons, à ce stade il n'y a pas de raison de décider un confinement, a indiqué Mme Pannier-Runacher au micro de BFMTV. Les Français n'attendent ni excès de zèle, ni laxisme".

"On a pris il y a deux semaines une mesure importante et contraignante pour l'ensemble des Français, c'est un couvre-feu à 18h. Cette décision va mesurer son efficacité à la fin de cette semaine. Cela fera deux semaines samedi, on aura une idée de la manière dont cela a ralenti ou pas la circulation du virus", a-t-elle poursuivi.

"J'entends certains qui nous disent +allez, maintenant il faut immédiatement reconfiner+, a pour sa part déclaré M. Le Maire sur Radio Classique. Mais regardons d'abord, sereinement, calmement, est-ce que le couvre-feu à 18h a donné les résultats que nous espérions".

"Pas de précipitation", a-t-il encore intimé, appelant à "laisser au gouvernement le temps d'étudier la situation" épidémique.

Un conseil de défense sanitaire est notamment prévu mercredi autour du chef de l'Etat, dix jours après l'instauration d'un couvre-feu généralisé à 18H00.

"On prend des décisions proportionnées à la situation du virus en France. Ça explique peut-être que la France est relativement privilégiée aujourd'hui par rapport à ses voisins", a ajouté Mme Pannier-Runacher.

Pour le ministre de l'Economie, le couvre-feu est déjà "un effort considérable" demandé aux Français. Il est "très pénalisant" pour les commerçants et les acteurs économiques, et "très dur à vivre pour tous les Français", a-t-il insisté.