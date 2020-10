Reconfinement : pas d'"hystérie" dans les supermarchés, mais une forte affluence

Si certains "ont commencé à acheter un peu plus et à stocker certains produits de base", les Français savent désormais que l'approvisionnement alimentaire ne posera pas problème pendant le confinement, assure le président d'Intermarché.

(illustration) ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

À la veille du reconfinement en France, il n'y avait pas mercredi de scènes "d'hystérie" dans les supermarchés, comme au mois de mars, a assuré jeudi 29 octobre le président d'Intermarché et de Netto Thierry Cotillard. Il s'est par ailleurs montré rassurant sur les stocks.

"On a connu notamment hier (mercredi) une accélération du trafic et de la dépense moyenne, qui se traduit par une progression de l'ordre de 30 à 50% du chiffre d'affaires selon les points de vente, par rapport au même jour de l'année dernière, a-t-il expliqué. Certains consommateurs ont commencé à acheter un peu plus et à stocker certains produits de base, mais c'est sans commune mesure avec les volumes qu'on a connu le 16 mars. Lors du premier confinement, la communication n'avait pas été faite pour dire que les surfaces alimentaires resteraient ouvertes, là les Français savent que les grandes surfaces vont rester ouvertes, il n'y a pas cette frénésie ou cette hystérie qui avait été collective au moment du premier confinement .

Thierry Cotillard a affiché sa confiance en ce qui concerne la gestion des stocks. "On doit être rassurants, on va tenir sans problème la chaîne alimentaire . Lors du premier confinement il y avait déjà eu une union sacrée entre producteurs, transporteurs et distributeurs, elle a tenu et elle tiendra avec une situation aujourd'hui plus favorable car les industriels ont pu reconstituer les stocks. On est mieux préparés à gérer ce reconfinement , et la demande va être moins forte en raison de tous les repas qui seront servis en cantines et qui ne passeront pas par le canal de la grande distribution."