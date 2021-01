Reconfinement ou pas ? L'ouverture des écoles en question

Alors qu'Emmanuel Macron devrait trancher ce week-end sur un éventuel troisième confinement pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a assuré jeudi matin que le gouvernement "a toujours comme boussole" de "permettre à nos enfants d'aller à l'école", tout en reconnaissant qu'un allongement des vacances de février figuraient parmi les scénarios.

(Photo d'illustration) ( AFP / FRED SCHEIBER )

Un troisième confinement est-il inéluctable ? Après le Conseil de défense de mercredi, aucune nouvelle mesure sanitaire contre le Covid-19 n'a été clairement formulée, mais le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a prévenu que le couvre-feu à 18h00 "ne frei(ait) pas suffisamment" la propagation du Covid-19, expliquant que "différents scénarios" étaient à l'étude, qui vont "du maintien du cadre actuel jusqu'à un confinement très serré". Par "confinement très serré", il faut comprendre "un confinement qui a des effets suffisamment rapides et efficaces pour freiner davantage la circulation du virus" , a-t-il précisé jeudi matin sur France Inter .

Il a confirmé que des décisions seraient prises "en fin de semaine, après que nous ayons vu les effets du couvre-feu à 18H00", et que "les annonces, s'il doit y en avoir, évidemment seront faites rapidement".

Plusieurs pistes sont évoquées par les médias : la possibilité d'un couvre-feu couplé à un confinement seulement le week-end, un confinement similaire à celui de novembre avec les écoles ouvertes, un confinement proche du printemps dernier avec les écoles fermées ou encore l'allongement des vacances de février avec l'interdiction des déplacements inter-régionaux.

L'objectif du gouvernement est "que les enfants puissent continuer d'aller à l'école" , a assuré Gabriel Attal. "On a fait un choix qui est celui de maintenir le plus possible les écoles ouvertes, ce choix on en est fier", a répondu ce matin Gabriel Attal sur France Inter. "On a toujours comme boussole, autant que c'est possible, de permettre à nos enfants d'aller à l'école." "Ca a toujours figuré dans nos priorités", mais avec l'émergence de variants du virus, "tous les scénarios sont sur la table, rien n'est exclu" , a-t-il toutefois nuancé.

Avec les vacances de février qui approchent, "il est évidemment possible de réfléchir à allonger les vacances d'un côté ou de l'autre . Mais notre objectif est que les enfants puissent continuer à apprendre", a-t-il ajouté.

"On a systématiquement appris des différents confinements qu'on a eus en France, on en tire des enseignements à chaque fois", a insisté M. Attal. L'objectif est d'"avoir l'équilibre le plus juste entre un freinage de la circulation du virus et la vie des Français".