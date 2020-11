Reconfinement : Luc Chatel craint "des fermetures d'usines automobiles"

L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy et actuel président de la Plateforme automobile (PFA) réclame une réouverture des concessions automobiles.

Luc Chatel le 14 octobre 2016. ( AFP / FRANCOIS NASCIMBENI )

Le marché des voitures neuves et surtout de l'occasion s'était repris ces derniers mois mais depuis le reconfinement fin octobre, les commandes de véhicules ont chuté respectivement de 70 et 90% . Les concessions ne restent ouvertes que pour retirer des véhicules. "Il est clair que s'il n'y a pas de reprise sur la deuxième quinzaine du mois de novembre, on va assister progressivement - de nouveau comme au printemps - à des fermetures d'usines automobiles", alerte lundi 9 novembre sur Franceinfo Luc Chatel, président de la Plateforme automobile (PFA) qui regroupe plusieurs acteurs du secteur

PSA Rennes a notamment décidé de suspendre à partir du 16 novembre les 500 postes de l'équipe de nuit en raison, pour la plupart des intérimaires recrutés en août. Le premier d'une longue série, selon l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy. "PSA ou Renault devront - si les points de vente restent fermés - mettre à l'arrêt des usines automobiles, comme ils l'ont fait au printemps", estime-t-il, précisant que "ce n'est pas facile d'arrêter une usine automobile pour quelques temps et c'est encore plus difficile de la redémarrer parce qu'il y a toute la chaîne de sous-traitants, toute la coordination à gérer."

Luc Chatel craint des conséquences dramatiques pour l'emploi. "Je rappelle qu'il y a 400.000 emplois dans l'automobile en France (...) Nous avons fait une projection avec l'Union des métiers de l'industrie et il ressort que les emplois menacés à cause de cette crise sont de l'ordre de 60.000. C'est considérable. " "Ce deuxième confinement nous prend complètement de face", déplore-t-il.

Luc Chatel réclame la réouverture des concessions . "Nous avons prouvé depuis six mois dans toutes nos usines dans le monde, que nous avions des protocoles extrêmement élevés. Il n'y a eu aucun cluster qui s'est déclenché aussi bien dans les usines que dans les points de vente automobiles. Dans une concession, il y a à peu près 40 à 50 mètres carrés par client, alors que la jauge actuelle dans les commerces qui sont ouverts, c'est 4 mètres carrés. Nous avons donc une sécurisation qui est bien plus élevée" , plaide-t-il.