Reconfinement : "Les coiffeurs pourront rester ouverts", annonce Gabriel Attal

Au lendemain de l'annonce de Jean Castex de reconfinés 7 jours sur 7 16 départements, dont tous ceux de l'Île-de-France et des Hauts-de-France, le porte-parole du gouvernement a expliqué vendredi matin sur RTL que contrairement aux deux premiers confinements, les coiffeurs pourraient rester ouverts.

(Photo d'illustration) ( AFP / FRANCK FIFE )

Pour faire face à une troisième vague de Covid-19, le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi 18 mars le reconfinement sept jours sur sept de 16 départements . Les huit départements d'Île-de-France, les cinq départements des Hauts-de-France ainsi que la Seine-Maritime et l'Eure, et dans le sud les Alpes-Maritimes vont connaître dès vendredi à minuit et pour au moins un mois de nouvelles "mesures de freinage massif", mais moins strictes que les deux premiers confinements.

Si les commerces "vendant des biens et des services de première nécessité" devront refermer leurs portes, librairies et disquaires pourront cette fois-ci rester ouverts, étant désormais considérés comme "de première nécessité". Les coiffeurs aussi, "avec un protocole sanitaire renforcé" , a annoncé vendredi matin sur RTL Gabriel Attal.

"La liste des commerces qui pourront rester ouverts sera annoncée dans un décret ces prochaines heures", a indiqué le porte-parole du gouvernement. "On cherchera avec eux toujours les manières d'améliorer encore le protocole sanitaire et les règles pour limiter les transmissions", a-t-il insisté.

Gabriel Attal a par ailleurs redit tout sa "confiance à tous les professionnels pour adapter, pour faire des protocoles sanitaires. Ils ont fait beaucoup d'efforts depuis le début de cette crise". "Quand vous devez limiter les interactions dans les lieux clos, vous devez fermer un certain nombre de lieux. C'est difficile pour les personnes concernées. Elles seront évidemment indemnisées avec le fonds de solidarité" , a-t-il assuré.