Reconfinement : le président des CCI demande aux Français de différer leurs achats de Noël

Pierre Goguet, président du réseau des chambres de commerce et d'industrie, appelle les "citoyens" à attendre le 1er décembre pour réaliser leurs achats de Noël.

Considéré comme "non essentiels", les magasins de jouets sont fermés au moins jusqu'au 1er décembre. ( AFP / JOEL SAGET )

Devant la baisse "fragile" de la deuxième vague de Covid-19, le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi 12 novembre le maintien du confinement au moins jusqu'au 1er décembre . Ce qui signifie que les commerces "non essentiels" vont devoir encore rester fermés pendant 15 jours. Ce qui inquiète Pierre Goguet, le président du réseau des chambres de commerce et d'industrie, alors que les fêtes de Noël se rapprochent.

Invité de franceinfo vendredi 13 novembre, M. Goguet a appelé "chaque citoyen à penser aux commerces de proximité et d'une certaine manière à différer des achats qui pourraient être faits en ligne pour réserver cela à ce commerce de proximité qui, s'il n'a pas cet écoulement de stocks, ne survivra pas". "Les commerçants demandaient à pouvoir travailler, ils demandaient de l'assouplissement et de la visibilité", a-t-il regretté. "On souhaitait l'ouverture sur rendez-vous pour permettre dans le strict protocole sanitaire aux commerçants de sortir de la sinistrose qui les conduit à la détresse", a-t-il poursuivi.

"On est déçus mais on comprend que la situation sanitaire ne le permette pas", a-t-il néanmoins ajouté, se réjouissant par ailleurs des mesures concernant les loyers des commerçants . "Mais ces mesures ne suffiront pas" , prévient Pierre Goguet. "L'ensemble des soutiens annoncés est très important mais ces mesures doivent être appliquées vite parce que les échéances sont là les stocks sont là, les commerçants vont devoir les payer", a-t-il insisté.

"Notre objectif est bien de pouvoir parvenir à la réouverture avant les fêtes de fin d'année", a-t-il martelé, appelant à ce que la date du 1er décembre pour le moment hypothétique soit désormais considérée comme "ferme" . "Les commerçants ont besoin de visibilité pendant cette période essentielle. Il faut envisager qu'il y ait pour les commerçants une possibilité d'indemniser tous les stocks qu'ils ne pourront pas écouler", a-t-il demandé. "La détresse est grande et parfois, c'est le travail de toute une vie qui est en jeu", a-t-il insisté.