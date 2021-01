Reconfinement : le Medef ne veut plus du débat "absurde" des commerces essentiels ou non-essentiels

Face à la pression épidémique, l'hypothèse d'un reconfinement prend de l'épaisseur, faisant planer une nouvelle menace sur un secteur déjà exsangue.

Geoffroy Roux de Bezieux, en juillet 2019, à Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

"Le vrai débat c'est comment faire pour que ce reconfinement possible ne soit pas un désastre supplémentaire pour l'économique qui est déjà mal en point". Le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux a plaidé pour que "tous les commerces" restent ouverts même en cas en reconfinement. Le patron des patrons abonde dans le sens de la CCI France, qui a demandé cette mesure, pour des raisons économiques mais aussi car les commerçants sont "moralement extrêmement atteints".

"On a appris des reconfinements précédents, notamment que dans certains endroits, notamment les commerces, on pouvait rester ouverts sans risquer de contaminations", a pour sa part estimé Geoffroy Roux de Bézieux, sur RMC/BFMTV, lundi 25 janvier. Le patron du Medef appelle ainsi à "trouver le bon équilibre", et "laisser les commerces ouverts, tous les commerces". Il appelle par ailleurs à "ne pas retomber dans le débat un peu absurde essentiels-non essentiels qu'on a eu au moins de novembre" .

Cette catégorisation des commerces avaient provoqué la fermeture forcée de nombre d'entre eux pendant les confinements du printemps et de l'automne.

Plutôt que de revenir à cette solution, Geoffroy Roux de Bézieux met en avant avant la question d'adaptations sur les horaires, afin que la clientèle "s'étale". "Je ne suis pas sûr que les couvre-feux, de ce point de vue là, soient très bons" , estime t-il, en référence au couvre-feu national à 18h actuellement en vigueur.

Le président de la CCI France a également argumenté en ce sens, sur le plateau de BFM Business. "On a des commerçants qui sont responsables et font attention à tous les protocoles sanitaires, qui ont mis en place toutes les mesures successives. On souhaite que les commerces restent ouverts" si un reconfinement est décidé à court terme par le gouvernement, a pour sa part déclaré Pierre Goguet. "Il faut absolument qu'on puisse avoir une activité économique qui se poursuive", a-t-il affirmé, ajoutant: "Si vous mettez un confinement là, vous tuez les soldes, une des seules soupapes" pour les commerçants qui ont la possibilité d'"écouler leurs stocks", alors que les soldes doivent se poursuivre jusqu'au 16 février.