Reconfinement : l'indemnisation des chômeurs en fin de droit prolongée

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi lors de son point presse le renouvellement du dispositif "exceptionnel" à l'attention des chômeurs en fin de droits. Cela concernerait quelque 220.000 personnes.

(Photo d'illustration) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Il s'agit d'éviter tout "risque de bascule dans la précarité". Alors que la France est reconfinée depuis le 30 octobre pour faire face à la deuxième vague de Covid-19, le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi 12 novembre lors de son conférence de presse une prolongation "exceptionnelle" des droits à l'assurance-chômage pour les chômeurs en fin de droit "le temps du confinement", comme au printemps.

La ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui réunissait dans l'après-midi les partenaires sociaux pour une réunion de concertation sur la réforme de l'assurance-chômage, leur avait fait savoir que cette piste était "à l'étude", les organisations syndicales demandant "assez fortement" que l'indemnisation soit prolongée, selon le ministère. "Une prolongation de deux mois" concernerait quelque "220.000 personnes", a fait savoir le ministère.

Cette mesure avait déjà été adoptée pendant le premier confinement qui avait duré trois mois, du 17 mars au 10 mai. Le ministère du Travail avait alors indiqué, fin avril, que la mesure devait concerner "plusieurs centaines de milliers de personnes, dont les intermittents du spectacle".

Elisabeth Borne a également indiqué jeudi qu' un "délai supplémentaire pour s'inscrire à Pôle emploi" serait accordé . "Un demandeur d'emploi qui doit réunir les pièces pour s'inscrire bénéficiera d'un délai supplémentaire pour rassembler tous les justificatifs nécessaires, ce qui peut être plus difficile dans la période de confinement", a relevé la ministre.

En outre, la ministre a annoncé l'allongement de la "période de référence" pour bénéficier d'une allocation chômage. "Alors qu'aujourd'hui un demandeur d'emploi doit avoir travaillé au moins 4 mois sur une période de 27 mois, ces 27 mois seront prolongés de la durée du confinement", a précisé Mme Borne.

"Nous avons entendu les inquiétudes des demandeurs d'emploi et plus largement des partenaires sociaux et des associations de lutte contre la pauvreté", a-t-elle assuré.