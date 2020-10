Reconfinement : "Il y a un sentiment d'injustice très fort chez les entrepreneurs", selon le Medef

L'impact économique du reconfinement va être "très fort", selon l'organisation patronale.

Geoffroy Roux de Bézieux à Paris, le 26 octobre 2020. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le reconfinement va provoquer un "choc économique important", a mis en garde jeudi 29 octobre le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, selon qui cette mesure est "injuste" pour les entrepreneurs.

"Il y a un sentiment d'injustice très fort chez les entrepreneurs : les contaminations ont lieu dans la sphère privée et ce sont les entreprises, et donc les salariés, qui sont pénalisées", a-t-il indiqué dans une interview accordée au Parisien.

Avec la fermeture des commerces et des restaurants, et 'l'effet halo' sur le reste de l'économie, on devrait perdre entre 50 et 75 milliards de PIB en novembre . L'impact sera très fort", a encore estimé le président du Medef.

"Il y aura beaucoup de faillites", a-t-il encore assuré.

Sur Europe 1, Geoffroy Roux de Bézieux a notamment évoqué les commerces. "On a besoin de ces commerçants pour la vie sociale" qui représentent aus si "plus de trois millions d'emplois" et "ce sont des entreprises extrêmement fragilisées. Selon le président de l'organisation patronale, "le fait de fermer les commerces qui ne sont en aucun cas responsables de la contamination puisqu'ils ont tous mis en place les mesures barrière, les masques, le gel à l'entrée est une erreur".

Une "erreur" à l'approche de Noël

"Un commerçant qui a deux ou trois salariés et qui n'a pas de perspectives, notamment pour les mois qui commencent maintenant avec les fêtes de Noël, il va mettre la clé sous la porte", a dit craindre M. Roux de Bézieux.

Évoquant les mesures de soutien qui doivent être annoncées en fin de journée par le gouvernement pour les commerçants, les indépendants, les très petites entreprises et les PME, il a jugé qu' "à un moment, le soutien ne suffit pas" . Il a demandé des discussions "pour voir comment on peut ouvrir, peut-être dans des conditions plus restreintes pour permettre par exemple aux Français une heure par jour faire leurs courses dans ces magasins dits non-essentiels".

Dans Le Parisien, il a toutefois estimé que "les mesures de soutien sont à la hauteur."

"Je veux bien croire que le confinement va stopper l'épidémie et que l'on déconfinera avant les fêtes de Noël, mais on va reconfiner en mars pour affronter la troisième vague, a-t-il prédit. On ne peut pas confiner et déconfiner en permanence, sinon des centaines de milliers d'entreprises vont disparaître "