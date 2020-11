Reconfinement : "Il semble très tôt pour proposer un assouplissement", prévient Gabriel Attal

Alors que le Premier ministre doit s'exprimer jeudu soir pour faire un point hebdomadaire sur l'évolution de la situation épidémique et le confinement, le porte-parole du gouvernement a douché mardi les espoirs des plus optimistes.

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'Elysée, le 10 novembre 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Mis en place vendredi 30 octobre pour faire face à la deuxième vague du Covid-19, le reconfinement fait-il ses preuves ? " Des premiers signaux qui indiquent peut-être un début d'effets liés aux mesures prises" , a indiqué mardi 10 novembre le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à l'issue du Conseil des ministres. Toutefois, alors que le nombre d'hospitalisations et de morts quotidien ne cesse d'augmenter, il a appelé à "rester prudents."

Gabriel Attal a également confirmé que le Premier ministre tiendra une conférence de presse jeudi à 18H00 afin de faire un point hebdomadaire sur l'évolution de la situation épidémique et le confinement, qui sera précédé dans la matinée par un Conseil de défense à l'Elysée.

Jean Castex a le choix entre "trois scénarios" pour la suite : "maintien de confinement, durcissement ou allègement des mesures", a listé M. Attal. A l'annonce du reconfinement, l'exécutif avait en effet parlé d'une clause de "revoyure" le 12 novembre, notamment sur le sort des commerces, en fonction de l'évolution de la situation. "Il faut être extrêmement clair et transparent : aujourd'hui, il semble très tôt pour proposer un assouplissement des règles qui ont été fixées" , après 15 jours de confinement, a-t-il néanmoins ajouté, soulignant que "le pic (était) devant nous". Après avoir écarté la possibilité d'assouplissements, Gabriel Attal a évoqué deux autres "scénarios possibles" : le maintien des règles actuelles ou "un éventuel durcissement des règles sur certains points si cela s'avérait nécessaire".

"Il est très peu probable que le 12 novembre la situation soit allégée"

"On ne s'oriente pas du tout vers un desserrage pour les commerces" , avait précisé un peu plus tôt à l' AFP un conseiller de l'exécutif, expliquant que cette conférence de presse serait "surtout pédagogique". "C'est un peu tôt. Il y a des premiers indicateurs qui ont été évoqués par Olivier Véran mais la baisse n'est pas suffisamment forte et on n'a pas suffisamment de recul pour savoir si ce n'est que conjoncturel ou tendanciel".

C'est le même message qu'a émis mardi matin sur France Inter Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, pour qui il n'est pas encore temps de rouvrir les petits commerces. Selon un cadre de la majorité interrogé par l' AFP , "ce n'est pas trahir de grand secret que de dire qu'il est très peu probable que le 12 novembre la situation soit allégée" pour ces commerces. "L'objectif est que d'ici le 1er décembre on puisse alléger la contrainte pour que les courses de Noël puissent se dérouler normalement. D'ici là, il faut faire appel à la discipline des gens", a ajouté cette source.

Le Maire espère que "les commerces pourront rouvrir avant Noël"

A l'inverse, le patronat a une nouvelle fois réclamé la réouverture des commerces fermés au plus vite. "On ne peut pas passer le mois de décembre avec des magasins fermés. Ce serait un tsunami économique", a assuré dans Le Monde le patron du Medef Geoffroy Roux de Bézieux, disposé à ce que la réouverture s'accompagne de mesures "plus strictes"."Si on ne rouvre pas dans les prochaines semaines, la sinistralité va monter en flèche", a pour sa part déclaré son homologue à la CPME François Asselin, interrogé par France Inter sur une réouverture possible au 1er décembre.

Invité de BFMTV lundi soir, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a dit espèrer "que les commerces pourront rouvrir avant Noël" . Le locataire de Bercy a parallèlement appelé à voir comment "renforcer les règles de sécurité sanitaires" durant le confinement afin de permettre la réouverture des commerces considérés comme "non essentiels". Il s'est notamment déclaré "très favorable" à la mise en place d'un système de prise de rendez-vous dans les magasins afin de limiter la circulation des personnes . Il a également évoqué la possibilité de permettre l'ouverture des magasins le dimanche et l'élargissement des horaires d'ouverture pour permettre aux commerçants de combler le manque à gagner occasionné par ce nouveau confinement.