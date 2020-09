Reconfinement général : "Un scénario que je ne peux pas envisager", estime Bruno Le Maire

Israël est devenu dimanche soir le premier pays fortement affecté par le Covid-19 à réimposer un confinement national, d'au moins trois semaines, pour tenter de juguler une seconde vague de contamination.

"C'est toujours bien de parier sur la responsabilité des Français". Pendant que le spectre d'une deuxième vague de coronavirus gagne en consistance dans différents pays, Bruno Le Maire ne veut pas entendre parler de l'hypothèse d'un second confinement national, quatre mois après la fin d'une paralysie nationale qui a laissé l'économie française meurtrie. A l'étranger, le terme de "deuxième vague" a été officiellement employé en Autriche, tandis qu'Israël a décidé de se confiner à nouveau.

"C'est un scénario que je ne peux pas envisager comme ministre de l'Economie" , a déclaré Bruno Le Maire, lundi 14 septembre, sur France 2 . "On voit bien le coût que ça a pour nos entreprises, les commerçants, pour nous tous", poursuit-il, avant d'appeler à la responsabilité collective. "Tout cela dépend de nous, de notre comportement responsable. Ce qui est en jeu, c'est notre santé, et aussi la santé de notre Economie.

"C'est toujours bien de parier sur la responsabilité des Français. Le gouvernement prend lui aussi ses responsabilités, donne des instructions, fixe des recommandations, mais ça dépend de nous. Nous sommes un peuple libre, adulte, il faut donc compter sur la responsabilité des Français.

Le directeur de la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé a prévenu qu'un automne "plus dur" se profile avec une remontée du nombre de morts du Covid-19 en Europe, qui devrait appeler une réponse ciblée mais pas des confinements généralisés. "Cela va devenir plus dur. En octobre, en novembre, on va voir une mortalité plus élevée", a déclaré Hans Kluge, au moment où le nombre de cas enregistrés s'envole sur le Vieux continent, mais avec un nombre de morts quotidien pour l'instant quasi stable.