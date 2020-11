Reconfinement : de nombreuses entreprises rechignent à recourir au télétravail à 100%

Ce refus du travail à distance serait lié à "une peur de perte de contrôle du salarié, avec une baisse de productivité", estiment des salariés concernés.

Face à la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, le télétravail "est une obligation", martèle le gouvernement depuis vendredi et l'entrée du vigueur d'un nouveau confinement. Pourtant, contrairement à mars, de nombreuses entreprises rechignent cette fois-ci à recourir complètement au travail à distance .

"Tous ceux qui ont des tâches télétravaillables, et il y en a beaucoup, doivent télétravailler cinq jours sur cinq", a encore rappelé mardi la ministre du Travail Elisabeth Borne sur Europe 1 . Une injonction que Sofia*, salariée d'un cabinet de conseil en région parisienne, aimerait voir son employeur respecter. Dans un mail adressé aux quelque 500 salariés de la société, la direction affirme souhaiter "le maintien de ses activités en mode 'normal'", soit un jour télétravaillé par semaine maximum. "C'est très choquant, on a l'impression qu'on ne vit pas dans le même pays. C'est juste une stratégie de contrôle des gens", déplore Sofia, qui souhaiterait éviter de prendre les transports pour se rendre en banlieue parisienne. "Pour travailler, on a besoin d'un ordinateur et d'une connexion internet", assure-t-elle.

Même constat pour Bertrand*, qui travaille au Crédit Agricole. Sa direction a annoncé un maximum de deux jours de télétravail par semaine. "Nos postes étaient 100% en télétravail en mars", rappelle Bertrand, qui a du mal à comprendre. Comme lui, des salariés d'offices HLM, de sociétés de dépannage informatique en ligne ou de location d'engins de BTP ont raconté à l'AFP avoir travaillé uniquement depuis leur domicile en mars-avril dernier, ce qui ne leur est aujourd'hui plus permis . Tous avancent le même argument : le refus du télétravail est lié à "une peur de perte de contrôle du salarié, avec une baisse de productivité".

Un protocole sanitaire "à l'appréciation pure de l'employeur"

Alors que syndicats et patronat ont entamé des discussions mardi sur le télétravail, la négociatrice de la CFDT Catherine Pinchaut a évoqué "de fortes remontées" venant d'entreprises qui refusent le télétravail. Le nouveau protocole national dans les entreprises , mis en ligne jeudi par le ministère du Travail, " laisse libre court à de nombreuses interprétations ", a-t-elle dénoncé. "C'est à l'appréciation pure de l'employeur, qui décide que le poste de Monsieur ou Madame Dupont est télétravaillable ou pas", sans discussion avec le salarié, a déploré Catherine Pinchaut. "On voit bien qu'il y a une boulette dans la rédaction du protocole", a-t-elle regretté.

Le ministère du Travail a assuré dans un communiqué que l'inspection du travail serait mobilisée pour contrôler l'application du protocole , indiquant que c'était "à l'employeur de déterminer les tâches pouvant être effectuées en télétravail". "L'organisation du travail doit permettre de réduire les déplacements et la présence en entreprise en regroupant sur certains jours les tâches ne pouvant être effectuées que sur place", précise le ministère.

Elisabeth Borne a elle relevé des "signaux positifs" comme la fréquentation en baisse des transports en commun en Ile-de-France lundi (entre 25 et 40% en moins par rapport à la normale). "Je vais continuer toute cette semaine à mobiliser les entreprises, j'ai plusieurs visioconférences avec des directeurs de ressources humaines", a-t-elle assuré.

Des usines toujours ouvertes

En attendant, Thibault*, qui travaille pour une entreprise de dépannage informatique à distance dans la région de Nantes, note une différence de taille par rapport à la situation du printemps : "notre client n'a pas arrêté sa production donc il y a autant de travail, voire plus, avec plein de problèmes techniques", explique-t-il, rendant le travail à distance plus compliqué cette fois-ci.

A Dassault Aviation, certains salariés se sont plaints de ne pouvoir travailler à 100% depuis chez eux, pour "des raisons de performance économique" selon la CFDT. Mais comme le rappelle Bernard Mathieu, délégué syndical CFE-CGC, " le président de la République a dit que les usines devaient tourner" donc "le 100% télétravail est impossible" , et pas seulement pour les ouvriers.

*Les prénoms ont été modifiés