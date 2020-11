Reconfinement : "Ce n'est certainement pas le moment pour desserrer la bride", estime Jean Castex

Avant sa conférence de presse du soir, Matignon assure jeudi matin auprès du Monde que malgré "un petit ralentissement" de la propagation de l'épidémie il "est trop tôt pour prendre des décisions afin d'assouplir les restrictions, estimant que "la vraie échéance" sera le 1er décembre.

Le Premier ministre Jean Castex le 10 novembre 2020 à l'Assemblée. ( AFP / THOMAS COEX )

Deux semaines après le reconfinement des Français, Jean Castex promet un point jeudi 2 novembre sur la deuxième vague de Covid-19. La conférence de presse du chef du gouvernement est prévue à 18h, après le rituel désormais hebdomadaire du conseil de défense, qui doit rendre d'ultimes arbitrages dans la matinée. Et c'est le statu quo qui devrait prédominer , malgré les appels de commerçants à plus de souplesse et des interrogations sur un éventuel durcissement des restrictions pour les lycées.

"Nous allons voir si l'on doit desserrer ou resserrer le dispositif, au vu des données épidémiologiques", explique le chef du gouvernement au Monde . S'il constate "un petit ralentissement" de la propagation de l'épidémie, "ce n'est certainement pas le moment pour desserrer la bride" , assure-t-il toutefois. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs demandé en début de semaine aux préfets un "renforcement des actions de contrôles du confinement" . Les entreprises pourraient également être contrôlées pour s'assurer que le télétravail est bien mis en place.

Auprès du quotidien, Matignon juge qu'il est "trop tôt pour prendre des décisions" afin d'assouplir les restrictions , estimant que "la vraie échéance" sera le 1er décembre, annoncée le 28 octobre dernier par Emmanuel Macron comme une fin potentielle à ce reconfinement.

Une opposition "pas à la hauteur des circonstances"

"Ceux qui nous attaquent disent tout et son contraire. Les mêmes qui nous accusaient de ne pas en faire assez contre le virus nous reprochent désormais de fermer les commerces de proximité" , s'agace Jean Castex dans les colonnes du quotidien, face aux critiques d'une opposition, qu'il ne juge "pas à la hauteur des circonstances".

"Sur la santé comme le terrorisme, LR joue la politique de la terre brûlée", accuse de son côté le délégué général de La République en marche, Stanislas Guerini, en y voyant "une stratégie délibérée de décrédibilisation du pouvoir en place" . "Le poison de l'obsession présidentielle empêche l'unité nationale sur des sujets, qui devraient au moins le requérir", déplore-t-il. "La courbe épidémique est malheureusement corrélée au degré d'irresponsabilité d'une partie de l'opposition", souligne quant à lui le ministre des Relations avec le Parlement, Marc Fesneau.

"Il faudrait faire bloc, une unité nationale. Ce n'est pas le cas", avait estimé le Premier ministre le 3 novembre, devant les députés LREM. "L'union nationale ne se décrète pas", avait alors répliqué le patron de LR, Christian Jacob.