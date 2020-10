Reconfinement : après le Medef, la CPME met en garde contre "un effondrement de l'économie"

"les entreprises sont aujourd'hui beaucoup plus fragiles qu'au mois de mars" et ne supporteraient pas un nouveau confinement.

Le président de la CPME, François Asselin, à Paris, le 26 octobre 2020. ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Alors que les autorités s'apprêtent à annoncer de nouvelles mesures sanitaires pour faire face à l'accélération de l'épidémie de coronavirus en France, la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) a mis en garde mardi 27 octobre contre le risque d'un "effondrement de l'économie française" en cas de "reconfinement total ou partiel".

Dans un communiqué, l'organisation patronale affirme que " les entreprises sont aujourd'hui beaucoup plus fragiles qu'au mois de mars et beaucoup d'entre elles, notamment les plus petites, seraient dans l'incapacité d'assumer un endettement supplémentaire".

Plus de 120 milliards d'euros de prêts garantis par l'État (PGE) ont été accordés depuis le début de la crise sanitaire pour soutenir la trésorerie des entreprises, alors que leur endettement atteignait déjà un niveau record avant la crise. En cas de reconfinement total ou partiel, on risquerait "d'assister à un effondrement de l'économie française, une forme de troisième vague, économique celle-là, sans précédent", avertit la CPME qui veut "tout faire" pour éviter cette situation.

Continuer l'activité, même avec des contraintes

Le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux avait de son côté estimé lundi qu'un reconfinement provoquerait "un écroulement de l'économie française" .

Le Premier ministre Jean Castex recevra mardi en fin de journée les responsables politiques puis les partenaires sociaux, dans la perspective d'un éventuel durcissement des mesures de lutte contre l'épidémie, qui s'accélère malgré les mesures de couvre-feu déjà en place dans la majorité des départements.

Pour la CPME, "il est indispensable que les entreprises puissent conserver une activité, même si celle-ci doit s'exercer dans un cadre encore plus contraint". Face au risque de désertion des commerces traditionnels, l'organisation demande aussi "que les clients puissent continuer à consommer sans être contraints de ne recourir qu'au e-commerce pour tout ce qui ne relève pas de l'essentiel".