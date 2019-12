Reconduction de la grève : les facs réfléchissent aux examens à distance

Le compte à rebours est lancé. Alors que la reconduction de la grève dans les transports en commun s'annonce acquise pour la journée de lundi, on commence à s'interroger, dans le monde universitaire, sur la manière dont vont se tenir ces prochaines semaines les examens de fin de premier semestre pour des dizaines de milliers de jeunes.D'ores et déjà ce jeudi, des étudiants de l'Institut catholique de Paris (la Catho) ont dû faire des mains, et surtout des pieds, pour se rendre coûte que coûte dans les amphis. La faculté, située en plein cœur de Paris, a choisi de maintenir cours et examens. Même décision à Lyon-I, où des étudiants, de Staps notamment, ont aussi composé ce jeudi. Les enseignants avaient été alertés par leur direction qu'« une absence justifiée par la grève des transports ne serait pas considérée comme valable », s'insurge une enseignante, pas franchement d'accord avec le message.Le grand flouA Nanterre, la grande université de l'ouest parisien, le ton est tout autre. « Les équipes enseignantes sont appelées à ne pas pénaliser les étudiant.e.s en cas de retard et à ne pas considérer comme des absences injustifiées les impossibilités matérielles d'accès aux enseignements des jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 décembre », a précisé la direction en début de semaine. Plusieurs unités ont choisi d'avancer d'une ou plusieurs semaines leurs sessions de contrôle continu. VIDÉO. SUD Rail au patron de la SNCF : « On est chauds bouillants » Mais pour les grands partiels de fin de semestre en amphis, programmés à partir du 16 décembre à Nanterre, c'est encore le grand flou. Au printemps 2018, alors que de nombreux sites étaient perturbés par des blocus contre Parcoursup et la réforme de l'admission post-bac, l'université aux 34 000 étudiants avait bricolé dare-dare, avec l'aide d'une entreprise extérieure, des examens dématérialisés. Les candidats avaient composé de ...