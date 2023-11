Rechute pour Arda Güler, absent pendant encore un mois

Toujours zéro match.

La bulle. Arrivé l’été dernier en provenance du Fenerbahçe pour un beau chèque de vingt millions d’euros, Arda Güler n’a toujours pas disputé la moindre minute avec le Real Madrid. La faute à une blessure au ménisque pendant la présaison, où il avait par ailleurs été très bon, et donc une rechute cette semaine alors qu’il était de retour dans le groupe depuis dix jours. Carlo Ancelotti a annoncé la mauvaise nouvelle en conférence de presse ce week-end : « La première blessure était un problème au ménisque qu’il a eue l’année dernière. Il a été opéré et, comme ça arrive souvent, ça modifie la position de l’autre jambe et il peut arriver que, pendant la convalescence, vous ayez des problèmes musculaires. C’est ce qui lui est arrivé. Son avenir est magnifique, magnifique. C’est un joueur très talentueux. Je peux comprendre que le joueur soit déçu, mais il s’agit simplement d’un problème musculaire. Je sais par expérience que j’ai arrêté de jouer pendant deux ans à l’âge de 21 ans, puis je suis revenu. L’avenir de Güler n’est pas remis en question. C’est juste un moment et j’espère qu’il pourra se rétablir après la trêve. » Temps d’indisponibilité estimé : un mois.…

MD pour SOFOOT.com