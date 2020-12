Réchauffement : La loi climat est "l'ultime occasion de limiter la casse", alerte Nicolas Hulot

Dans Le Parisien , l'ancien ministre de l'Ecologie a exhorté le président Emmanuel Macron à tenir ses promesses environnementales alors que les premiers arbitrages de la Convention citoyenne sur le climat ont laissé sceptique nombre d'écologistes.

L'ancien ministre de l'Ecologie Nicolas Hulot. ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

"On est à un moment déterminant où se joue ni plus ni moins l'avenir de l'humanité." Dans un entretien accordé au Parisien et publié vendredi 11 décembre, l'ancien ministre de l'Ecologie Nicolas Hulot a appelé les responsables politiques à agir d'urgence pour limiter le réchauffement climatique dont les effets se sont chaque année plus visibles, cinq ans après la signature de l'accord de Paris sur le climat et alors que les premiers arbitrages gouvernementaux de la Convention citoyenne sur le climat ont laissé sceptique nombre d'écologistes .

"Le président de la République avait promis de donner sans filtre les propositions (de la Convention citoyenne pour le climat, ndlr) aux législateurs. Or un certain nombre semble être remis en cause", constate Nicolas Hulot avant de souligner : "Le Haut conseil pour le climat estime que pour tenir nos engagements de réduction de gaz à effet de serre, il faudrait aller deux à trois fois plus vite." "Il va donc falloir une loi climat ambitieuse et surtout crédible dans ses moyens . Cette loi est l'ultime occasion dans ce quinquennat de pousser les curseurs au maximum pour limiter la casse", prévient l'écologiste.

"On s'est pratiquement résigné à l'idée qu'on ne tiendrait pas la limitation à 2,5°C de l'augmentation de la température sur la planète et on est pratiquement conditionné à accepter 3°C voire plus d'ici 2050. C'est absolument tragique car on rentre dans une logique mortifère", déplore l'ancien ministre. "Pourtant les effets de la crise climatique sont bel et bien là ", souligne-t-il, prenant l'exemple de la vallée de la Vésubie, ravagée par une tempête. "Cette crise climatique, on la subit déjà", insiste-t-il, avant de poursuivre : "Elle se compte dans le monde en centaines de milliards d'euros de dégâts, en centaines de millions de victimes et de déplacés." "Nous savons déjà que le monde de demain sera différent : nous aurons une multiplication des épidémies, des difficultés à produire des ressources alimentaires car la température va changer, la montée des eaux va déplacer des millions d'habitants", ajoute-t-il encore.

" Au coeur de la crise sanitaire, les Etats n'ont eu aucun état d'âme pour mettre les moyens sur la table. Faisons la même chose pour le climat avant de perdre définitivement la main ", implore-t-il. "Nous pouvons encore agir sur l'intensité des phénomènes et de leurs impacts et éviter des réactions en chaîne irréversibles, mais nous n'avons que dix ans devant nous", prévient Nicolas Hulot. Cinq ans après la signature de l'accord de Paris sur le climat, l'ancien ministre appelle notamment à "corriger les lacunes" du texte "en rendant contraignants les engagements" des Etats.

Interrogé sur les polémiques provoquées par certains élus écologistes à propos des sapins de Noël et de la pollution occasionnée par le Tour de France, Nicolas Hulot a appelé à la mesure. "Il y a des mesures qui peuvent paraître de l'ordre du symbole mais ça ne doit pas occulter le débat de fond. Ne nous précipitons pas sur ces polémiques stériles pour caricaturer les écologistes. On devrait avoir au moins l'humilité de reconnaître que l'histoire au quotidien leur a donné raison en permanence. Et si certains s'étaient préoccupés plus tôt de l'écologie au lieu de lui tourner le dos, on n'en serait pas là", estime-t-il.