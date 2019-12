Réchauffement climatique : un village russe cerné par les ours polaires

À cause du réchauffement climatique, la banquise tarde à se former dans l'arctique. Conséquence, les ours polaires se rapprochent des humains pour trouver leur nourriture. Dans la région russe de Tchoukotka, dans l'Extrême-Nord du pays, ils sont ainsi une soixantaine à s'être rassemblés près du village de Ryrkaïpiï.Quelque 56 ours se trouvent actuellement aux abords de cette localité de 600 à 800 habitants, car la glace sur la mer n'est pas assez solide pour leur permettre de partir en chasse. À leur arrivée, les villageois ont disposé à bonne distance du village des cadavres de morses pour nourrir les plantigrades. LIRE AUSSI > Russie : un ours blanc recouvert de graffitis alarme les scientifiques« Avec d'autres organisations, nous avons créé ce point d'alimentation avec des corps de morses qu'on a rassemblés le long de la côte, et les ours mangent », explique Tatiana Minenko, responsable de l'association locale « Patrouille ursidé », interrogée par l'agence Ria Novosti. Elle explique aussi que, du fait du grand nombre d'ours dans ce groupe, les mâles repoussent les femelles et les petits pour accaparer la nourriture. La soixantaine d'ours est rassemblée à quelques centaines de mètres à peine des premières habitations/AFP. Selon cette responsable associative, ce phénomène n'est pas exceptionnel car depuis des années, la banquise se forme tardivement, un des effets du changement climatique. « Tant qu'il n'y aura pas de grand gel, rappelle-t-elle, la mer ne va pas être prise par les glaces et les ours resteront sur la côte ».La région de Tchoukotka relève aussi que « ce phénomène aux abords de Ryrkaïpiï s'est répété plusieurs fois ces dernières années » et que la situation était « sous contrôle ». « Pour des raisons de sécurité, tous les évènements publics ont été annulés dans le village », précisent les autorités. Si les ours tentaient de pénétrer dans le ...