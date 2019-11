Réchauffement climatique : l'objectif de 2°C semble désormais hors de portée

L'accord Climat signé à Paris en 2015 avec l'engagement des pays de tenter de limiter le réchauffement climatique à 2 °C en 2030 sera impossible à atteindre. Le Programme des Nations unies pour l'Environnement (Unep) estime que le réchauffement climatique devrait être plus proche de 3°C.Une étude de l'Unep, publiée ce mercredi, a examiné les prévisions de production de pétrole et de gaz en 2030 dans les sept principaux producteurs d'énergies fossiles (Chine, États-Unis, Russie, Inde, Australie, Indonésie et Canada) mais aussi en Allemagne, en Norvège et au Royaume-Uni.Et le résultat est sans appel : selon les auteurs, ces prévisions sont incompatibles avec les objectifs de l'accord de Paris.Cette production d'énergie fossile pourrait être de 40 à 50 % de trop pour atteindre un niveau compatible avec les objectifs de limiter le réchauffement climatique à 2 °C. Pour le charbon, la production prévue en 2030 dans ces pays excède même de 150 % le niveau compatible avec l'objectif de 2 °C.« Ce rapport montre, pour la première fois, l'ampleur de la déconnexion entre les objectifs de l'accord de Paris, les plans nationaux (de réduction d'émissions) et les politiques de production de charbon, de pétrole et de gaz », indique Michael Lazarus, l'un des principaux auteurs.Les politiques sur les énergies durables insuffisantesMalgré la mise en œuvre depuis deux décennies d'une politique climatique pour permettre le développement des énergies durables, le constat est lui aussi édifiant : « les niveaux de production d'énergies fossiles n'ont jamais été aussi élevés », souligne cette étude.Ces énergies représentent toujours 80 % de l'énergie primaire mondiale et contribuent à 75 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre.Or ce niveau ne baisse pas. Selon cette étude, la production de pétrole devrait augmenter de 43 % d'ici 2040 et de plus de 47 % pour le gaz.Les actions de certains ...