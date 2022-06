Récession, stagflation... "aucun scénario" ne peut être écarté selon la Coface

Entre récession, stagflation et même déflation, "aucun scénario ne peut être écarté" concernant l'économie mondiale après quatre mois de guerre en Ukraine estime la Coface, même si celui d'un "atterrissage en douceur" semble "de plus en plus improbable".

Au premier trimestre, le ralentissement de l'activité dans les pays développés et la stagnation voire le recul du produit intérieur brut en Europe sont des "chiffres d'autant plus préoccupants que les conséquences économiques de la guerre en Ukraine commençaient à peine à se faire sentir" et que ce conflit est "parti pour durer", a résumé mardi la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (Coface) lors de la présentation de son baromètre du deuxième trimestre.

Alors que l'économie mondiale "semblait aux prises avec la menace stagflationniste il y a quelques semaines, le changement de ton des banques centrales, confrontées à l'accélération de l'inflation, a fait ressurgir le spectre d'une récession, en particulier dans les économies avancées", poursuit-elle.

S'il est "sans doute un peu tôt pour entériner que l'économie mondiale est entrée dans un régime de stagflation, les signaux abondent dans ce sens" et "aucun scénario ne peut décidément être écarté", juge encore la Coface.

"Ce qu'on a en tête, c'est un scénario d'atterrissage en douceur - que les banques centrales souhaitent, qui paraît toujours possible mais de plus en plus improbable -, un scénario de récession et à moyen terme un scénario où on a à la fois une récession et, compte tenu de la rémanence de prix élevés, une stagflation. On est à la croisée des chemins", a résumé Jean-Christophe Caffet, économiste en chef de la Coface lors d'un point presse.

"Je rajouterais un scénario de déflation qui irait avec un scénario de récession, on n'en parle plus depuis dix ans mais ça pourrait venir avec, notamment si ça tournait au vinaigre en Europe", a-t-il ajouté.

A horizon 18 mois, le "scénario central" de la Coface "suggère un sensible ralentissement de l'activité, permettant à l'inflation de ralentir très progressivement. Nos prévisions de croissance sont particulièrement médiocres dans les pays avancés", est-il indiqué.

La Coface indique avoir revu son évaluation du "risque d'impayés des entreprises" par pays: il devient ainsi plus élevé pour 19 pays (sur 126), dont 16 en Europe - Allemagne, France, Espagne et Royaume-Uni notamment - et moins élevé pour le Brésil et l'Angola, en raison du contexte "favorable aux exportateurs de matières premières et particulièrement de pétrole".

