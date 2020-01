Recensement 2019 : qui sont les nouvelles familles nombreuses ?

La famille nombreuse a-t-elle désormais le visage d'une famille recomposée ? Certes la famille dite traditionnelle, dont les enfants du logement sont ceux du couple, reste la forme familiale majoritaire mais pour la première fois depuis ce mardi, avec la présentation à l'Insee du bilan démographique 2019, on en sait plus sur ces couples, mariés ou non, vivant avec au moins un enfant né d'une précédente union. Outre quelques études de l'organisme menées par le passé sur leur situation, les familles recomposées étaient hors des radars.Grâce à une rénovation du questionnaire opérée en 2018, « le recensement prend mieux en compte aujourd'hui la diversité familiale », explique Isabelle Robert-Bobée, cheffe de la division enquêtes et études démographiques à l'Insee. « Auparavant, seuls deux types de familles étaient comptabilisés : le couple avec enfants et les familles monoparentales (NDLR : lorsqu'un parent vit seul avec ses enfants), précise l'experte. Les familles recomposées viennent donc officiellement de faire leur entrée dans les résultats de cet inventaire de la population française.11 % des enfants mineursElles sont 728 000 au total et accueillent 11 % des 14 millions d'enfants mineurs. Leur spécificité ? La surreprésentation d'une progéniture nombreuse dans leur logement, c'est-à-dire composée de trois enfants ou plus. 38 % d'entre elles sont en effet dans ce cas, contre 20 % des familles traditionnelles. Soit presque deux fois plus.« Je ne prévoyais pas du tout d'être à la tête d'une famille de quatre enfants, c'est certain », ironise Isabelle, compagne de Matthieu depuis dix ans. Dans leur maison de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), le couple accueille ainsi le fils d'Isabelle, 17 ans, né d'une précédente union. Les filles de Matthieu (17 et 14 ans) qui a divorcé de la maman en 2009. Et le petit dernier, 8 ans, fruit de leur amour. « J'avais une vision assez ...