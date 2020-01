Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rebond inattendu de la confiance des ménages en janvier Reuters • 29/01/2020 à 10:37









REBOND INATTENDU DE LA CONFIANCE DES MÉNAGES EN JANVIER PARIS (Reuters) - La confiance des ménages français a enregistré en janvier une progression inattendue en plein mouvement de grèves et de manifestations contre le projet de réforme des retraites, selon les chiffres publiés mercredi par l'Insee. L'indicateur synthétisant cette confiance s'est établi à 104, après être tombé en décembre à 102, son plus bas niveau depuis le mois de juillet. Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une stagnation de l'indice et aucun d'entre eux n'anticipait un chiffre supérieur à 103. Les ménages se montrent par ailleurs plus optimistes quant à leur situation financière future, se disent plus ouverts à l'idée de faire des achats importants et plus confiants dans leur capacité d'épargne à l'avenir. "Les craintes des ménages concernant l'évolution du chômage sont stables en janvier, après avoir augmenté en décembre", relève également l'Insee. Le mouvement syndical contre le projet gouvernemental sur l'avenir des retraites, lancé le 5 décembre, s'est traduit par de fortes perturbations dans les transports franciliens et à la SNCF, qui ont pesé sur l'activité de nombreux commerçants parisiens, notamment pendant la période des fêtes de Noël. (Leigh Thomas, version française Simon Carraud, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.