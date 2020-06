Rebond des embauches de 75% en mai, selon l'Acoss

Le nombre de déclarations d'embauche de plus d'un mois (hors intérim) a rebondi de 75,9% en mai avec le déconfinement mais reste en recul de 52,7% sur trois mois, a indiqué jeudi l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss).

Ce rebond intervient après une chute de 64,2% en avril et 24,9% en mars. Sur un an, le recul est de 50,7%.

La hausse des déclarations d'embauche enregistrée en mai est plus prononcée pour les CDD de plus d'un mois (+ 91,7%) que pour les CDI (+ 61,8%). Au total, 178.000 embauches en CDD et 169.000 en CDI ont été comptabilisées.

Sur un an, la baisse est comparable pour les deux types de contrat: les déclarations d'embauche en CDI diminuent de 50,9% et celles en CDD de plus d'un mois de 50,2%.