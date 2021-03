Rebond des créations d'entreprises en février (Insee)

Les créations d'entreprises sont reparties à la hausse en février après une légère diminution en décembre et janvier, toujours tirées par les nouvelles immatriculations de micro-entreprises, a rapporté l'Insee vendredi.

Le mois dernier, les créations d'entreprises ont progressé de 3,8% par rapport à janvier, tandis que celles de micro-entreprises se sont inscrites en hausse de 5,1%, a détaillé l'Institut national des statistiques.

L'Insee précise que le nombre des créations d'entreprise pour janvier a été révisé à la hausse, la baisse par rapport à décembre étant finalement limitée à 1,0%, contre 1,3% annoncé précédemment.

En février, la part des micro-entreprises dans le total des créations a légèrement augmenté pour atteindre 65,4%, soit près de deux entreprises sur trois.

Dans le sillage du boom des ventes à distance avec la crise du Covid-19, les créations d'entreprises ont bondi le mois dernier de 13,5% dans les activités de transport et d'entreposage, un essor qui "reflète notamment le développement des services de livraison à domicile", selon le communiqué de l'Insee.

La progression des créations est aussi forte (+9,5%) dans le secteur hébergement et restauration, en raison du développement de la restauration rapide, alors que les salles et terrasses des cafés et restaurants demeurent fermées en raison de la crise sanitaire.

Le nombre total d'entreprises créées au cours des 12 derniers mois augmente de 5,5%, grâce aux immatriculations sous le régime du micro-entrepreneur qui progressent de 11,8%, tandis que celles d'entreprises individuelles classiques chutent de 15% et que celles de sociétés sont en léger repli de 0,3%.

En 2020, les créations d'entreprises en France ont augmenté de 4% par rapport à 2019, atteignant le niveau record de 848.000 immatriculations.