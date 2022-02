Rebond attendu à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris devrait rebondir à l'ouverture vendredi, après le choc causé par le durcissement de ton de la Banque centrale européenne (BCE), qui a ouvert la porte à une possible hausse de son taux directeur dès cette année.

Le contrat à terme de l'indice CAC 40 augmentait de 0,75% une quarantaine de minutes avant l'ouverture, au lendemain d'une séance en franche baisse (-1,54% à 7.005,63 points).

La BCE a conservé jeudi son cap monétaire malgré une inflation record en zone euro, mais les marchés ont surtout retenu qu'elle s'était montrée moins affirmative sur l'absence de relèvement des taux cette année face à une situation qui "a changé", selon sa présidente, Christine Lagarde.

L'inflation "devrait rester élevée plus longtemps que prévu, mais devrait baisser" au cours de l'année, a résumé la présidente de la BCE jeudi, à l'issue d'une réunion du Conseil des gouverneurs.

Le scénario d'une inflation purement temporaire a ainsi disparu du langage de la banque centrale: le risque de prix durablement élevés en zone euro est "unanimement" reconnu par les 25 membres du Conseil, selon Mme Lagarde.

Les marchés européens étaient "anxieux" après ces annonces, inquiets d'un "recalibrage à venir" de la politique monétaire de la Banque centrale européenne", estime Michael Hewson, analyste de CMC Market.

Au même moment, la Banque d'Angleterre (BoE) a relevé, comme attendu, ses taux directeurs de 0,25 point, à 0,5%. L'emprunt du Royaume-Uni à 10 ans est monté de 0,11%, à 1,37%.

Les marchés subissent aussi la tendance aux États-Unis, où Wall Street a chuté après des résultats décevants dans le secteur de la tech, le Nasdaq perdant près de 4%.

La dégringolade de Meta, de plus de 26%, effaçant 200 milliards de dollars de valorisation, a transformé la séance en carnage.

La cause: un bénéfice net du groupe en baisse au quatrième trimestre, ainsi que la stagnation du nombre d'utilisateurs de Facebook par rapport au trimestre précédent.

Outre l'entreprise de Mark Zuckerberg, Snap (-23,57%) et d'autres vedettes du secteur technologique comme Block (ex-Square, -11,00%), Pinterest (-10,32%) ou DoorDash (-11,40%) ont tous lâché plus de 10%.

Après la clôture, les résultats positivement accueillis d'Amazon ou de Snapchat laissent toutefois augurer une séance moins tumultueuse.

Elle sera principalement animée par la publication du rapport mensuel sur l'emploi en janvier par le département du Travail américain, un élément important pour la politique de la Réserve fédérale américaine, elle aussi engagée dans la voie d'un resserrement monétaire.

Parmi les valeurs à suivre

ArcelorMittal: après l'Espagne, la Belgique et le Canada, le plus grand sidérurgiste mondial va verdir son acier en France, en investissant, avec l'aide de l'État, 1,7 milliard d'euros à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) et Dunkerque (Nord), usine où est attendu le Premier ministre Jean Castex vendredi.

Sanofi: le laboratoire a publié vendredi des résultats en nette hausse en 2021, toujours dopés par son traitement phare Dupixent, qui continue de servir de locomotive, lui permettant d'augmenter à nouveau le montant des dividendes qui seront versés à ses actionnaires.

Vinci: l'entreprise a affiché jeudi sa confiance pour 2022, après avoir annoncé un doublement l'an dernier de ses bénéfices, qui n'ont toutefois pas retrouvé leur niveau de pré-pandémie du fait de la situation de l'activité aéroports.

Bonduelle: le chiffre d'affaires est resté globalement stable au premier semestre de son exercice décalé, avec une situation contrastée selon les régions, a annoncé jeudi le spécialiste français des légumes en conserve et surgelés.

