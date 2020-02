Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Rebic sauve encore le Milan AC Reuters • 17/02/2020 à 23:40









Rebic sauve encore le Milan AC par Samuel Martin (iDalgo) Encore lui. Dans le dernier match de la 24e journée de Serie A, Ante Rebic a permis au Milan AC de s'imposer de justesse face au Torino (1-0) à San Siro. Sur un service de Samu Castillejo, le Croate effectue une belle reprise de volée croisée qui ne laisse aucune chance à Salvatore Sirigu pour donner la victoire à son équipe. Il inscrit au passage son 6e but lors des 7 derniers matchs, le joker de Stefano Pioli. Un succès précieux après le revers dans le derby milanais face à l'Inter le week-end dernier. Les Rossoneri profitent de ces trois points pour remonter à la 8e place et revenir à quatre unités de la cinquième immédiatement qualificative pour la Ligue Europa. Les Turinois restent eux positionnés à la 14e place à 5 points du premier relégable.

