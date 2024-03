Real Sociedad : un amour sans frontières

Dans un Pays basque français privé de représentants au plus haut niveau, la Real Sociedad fait souvent office de club de cœur. Véritable garant de l'identité basque, le club txuri-urdin attire régulièrement les foules à travers la frontière, jusqu'à Anoeta. Témoignages.

→ Aitzol, 26 ans, éducateur scolaire

« Je supporte la Real Sociedad depuis que je suis tout petit, j’ai des photos de moi avec le maillot à quatre ou cinq ans. J’habite à Hendaye, c’est à trente minutes. Toute ma famille vit de l’autre côté, à dix minutes de San Seb (Saint-Sébastien, NDLR) . Parmi mes amis, pas mal suivent la Real Sociedad ou l’Athletic, je ne connais pas énormément de monde qui suit Bordeaux. Je suis beaucoup plus le football espagnol, en France à part les gros matchs comme PSG-OM, je regarde très rarement. C’est aussi pour son identité basque que je suis le club. Au début, c’était surtout pour la proximité et de par ma famille, mais après ce sont des idées totalement contraires au PSG comme le fait de prendre des gens d’ici pour les former qui m’ont convaincues. Il y a beaucoup de jeunes qui sont d’ici dans l’équipe première, il y a une culture derrière, les supporters ont une identité basque aussi, tout est lié à ça. En ce moment il y a Oyarzabal, qui est le capitaine et le joueur auquel tous les jeunes du coin s’identifient. Il a commencé à Eibar, qui est juste à côté. Il est arrivé très jeune à la Real, c’est lui qui représente le mieux le club. Il parle basque aussi, ça y fait.

Propos recueillis par TB.

Par Tom Binet pour SOFOOT.com