Real-PSG : la VAR toujours sous l'eau

Le PSG n'avait pas besoin de ça pour conclure une première période compliquée. Alors que les Parisiens pensaient pouvoir obtenir un penalty, l'assistance vidéo a pourtant déjugé l'arbitre principal sur une action antérieure. Une nouvelle incongruité dans l'application de la VAR.

Une aide providentielle. Voilà ce dont avait besoin le Paris Saint-Germain à quelques encablures de la mi-temps. La défense subissait alors les vagues madrilènes, le milieu était noyé, Kylian Mbappé se débattait en solitaire, Icardi était sevré de ballon. Mais une noix de beurre dans cette soupe s'est finalement immiscée au moment où l'avant-centre argentin, lancé dans la profondeur par son compatriote Angel Di Maria, vient se faire faucher à l'entrée de la surface par les grands segments de Thibaut Courtois. À vitesse réelle et après les premiers ralentis, le penalty est indiscutable, bien que contre le cours du jeu. D'ailleurs, Artur Soares Dias, l'arbitre de ce match, semble d'accord avec ça. Sans désigner précipitamment le point des onze mètres, le Portugais se permet juste d'avoir un avis du car-régie histoire de vérifier si la faute était bien dans les 16,5 mètres. En tout cas, le carton rouge a déjà été dégainé à l'attention du portier belge, en sa qualité de dernier défenseur, et on se réjouissait déjà des retrouvailles entre Alphonse Aréola et ses anciens coéquipiers.Pourtant, les grésillements dans l'oreillette concernait tout autre chose. Rappelé à son écran de contrôle, M. Soares Dias est alors questionné sur une action se déroulant quelques secondes plus tôt : une poussette d'Idrissa Gueye sur Marcelo dans un duel sur la ligne médiane. Si le Brésilien se pliait en quatre sous le coup de ce (tout petit) contact, le Sénégalais récupérait la gonfle et lançait le contre. À ce moment, l'homme en rose est pourtant bien placé et laisse le jeu se dérouler, validant spontanément sa décision par un geste qui signifie certainement "ça joue, ça joue" dans la langue des signes. Mais la cassette l'oblige à se déjuger, à annuler le penalty et l'expulsion de Courtois. La horde de Madrilènes révoltés est alors remplacée par une meut de Parisiens énervés, pendant que Thomas Tuchel ne pouvait que se bidonner de désarroi sous sa capuche.