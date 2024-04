information fournie par So Foot • 22/04/2024 à 00:00

Real Madrid, PSG, Manchester United : un week-end de renversements

Scénarios dingues, matchs fous, scores invraisemblables : ce week-end football a été prolifique en émotions, sur les différents terrains d'Europe. Et ce n'est pas tout !

Le derby du week-end

Et de neuf ! En s’inclinant encore à domicile lors de la 30 e journée de Ligue 1, Nantes a poursuivi sa superbe série de défaites à la maison toutes compétitions confondues. Cerise sur le kouign-amann, ce revers intervient contre le Stade rennais et sur un score très large dont l’ampleur montre combien les Canaris ont raté leur derby. Malgré son accent, Pedro Chirivella a clairement et parfaitement résumé la situation au micro de Prime Vidéo.

🥶 Pedro Chirivella : "C'est la honte !"…

Par Florian Cadu, avec Tom Binet pour SOFOOT.com