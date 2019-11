Real Madrid-PSG, l'heure des choix

Pour la première fois de la saison, Thomas Tuchel va pouvoir compter sur l'ensemble de ses armes offensives lors du déplacement du PSG sur la pelouse du Real Madrid en Ligue des Champions. Un bien pour un mal puisque l'entraîneur allemand va devoir faire des choix forts qui vont forcément faire des déçus.

Zidane : " Tous les supporters veulent voir un gros match de football "

Tuchel "Personne n'aime être sur le banc dans un match comme celui-ci"

". À l'image de Fernando, chauffeur au crâne dégarni d'une soixantaine d'années qui se trompe trois fois de chemin dans le labyrinthe qui mène au centre d'entraînement du Real Madrid, tous les Madrilènes n'ont qu'un mot à la bouche : Mbappé. Et sa venue avec le Paris Saint-Germain est l'occasion de réaliser une véritable opération de séduction. Au programme : des articles élogieux sur internet et sur les journaux du jour, mais surtout une déclaration d'amour de Zinédine Zidane, bien obligé de se lâcher après la quatrième question au sujet du champion du monde français : "".Quelques heures plus tard, en plein milieu de Madrid cette fois-ci, où le Estadio Santiago-Bernabéu pourtant immense se cache au milieu des immeubles et des arbres qui l'entourent, c'est Thomas Tuchel qui a eu le droit aux questions - 6 sur 12 dont 5 sur 6 pour les journalistes espagnols - sur l'homme de la journée : "".Madrid et l'Espagne ont beau n'en avoir que pour Kylian Mbappé (et un peu pour Neymar), l'ancien Monégasque n'est pourtant pas certain de commencer la rencontre face au Real Madrid. Car si Zinédine Zidane a avoué qu'il était sûr que le PSG allait débuter avec Mbappé et Neymar, Thomas Tuchel s'est, lui, montré Lire la suite de l'article sur SoFoot.com