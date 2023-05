Real-City : revanche et domination

La demi-finale aller de la Ligue des champions opposant le Real Madrid à Manchester City, ce mardi, a tout du rapport de force. Entre l’habitué en difficulté et le dominateur revanchard.

Le vintage n’est parfois pas aussi éloigné qu’on ne le pense. Car si mercredi à San Siro, les nostalgiques se remémoreront avec délice les années 2003 et 2005 autour du fratricide duel entre l’AC Milan et l’Inter, ce mardi vaudra lui aussi son lot de souvenirs. Opposant le Real Madrid à Manchester City, dans le faste de Santiago-Bernabéu, cette première demi-finale de la Ligue des champions 2022-2023 correspond en effet à l’acte III (et bientôt IV) d’une confrontation entamée l’an dernier. Et si à l’époque, les Merengues s’étaient offert un finish d’anthologie – puis la victoire finale –, la fin de cette saison marque un inversement palpable des forces, semblant grandement profitable aux Anglais.

Le Real Madrid se cherche

Depuis un mois, soit le début de sa préparation vers cette demie, le Real Madrid rame. Deux défaites (face à Gérone et à la Real Sociedad), deux victoires (contre Almeria et Osasuna), et un bilan ne comportant ni garanties, ni réussites. En chiffres, il suffit de se focaliser sur les neuf buts en quatre matchs encaissés par la bande de Carlo Ancelotti, vacillant chroniquement sous la pression adverse. Poussifs dans le jeu et dans les résultats, les Madrilènes piochent dans les ultimes retranchements d’une campagne menée avec le strict minimum – 23 joueurs seulement (26 si l’on y ajoute Álvaro Rodríguez, Mario Martin et Sergio Arribas, pensionnaires du Castilla venus faire le nombre en cours de saison) – et la fin programmée de ce marathon entamé depuis l’an dernier. Pour battre City et aller au bout de son aventure continentale, la Maison-Blanche pouvait alors surfer sur la vague de son titre de champion d’Espagne et de ses improbables scénarios victorieux devant le Paris Saint-Germain, puis Chelsea.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com