RDC : les rebelles ADF ont tué 66 civils, dont trois travailleurs de santé, la semaine dernière dans l'est

Un travailleur de santé en combinaison de protection dans un centre de traitement Ebola à Rwampara, dans la province de l'Ituri, le 12 juin 2026 dans le nord-est de la RDC ( AFP / Jospin Mwisha )

Les rebelles ADF, liés à l'Etat islamique, ont attaqué le 5 novembre la ville de Cantine-Aloya, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, tuant 66 civils, dont trois travailleurs de santé, a indiqué l'agence sanitaire de l'Union africaine (Africa CDC).

L'insécurité en RDC permet au virus Ebola de "prendre une longueur d’avance, ce qui entrave notre réponse", a regretté lors d'un point presse le responsable de la préparation aux urgences de l'Africa CDC, Wessam Mankoula. "Ces incidents sécuritaires doivent cesser", a-t-il ajouté.

L'est de la RDC, où l'épidémie a été déclarée le 15 mai, est en proie à des violences depuis plus de 30 ans. De nombreux groupes armés et milices sont présents dans la région.

Les ADF (Forces démocratiques alliées), formées par d'anciens rebelles ougandais, sont réputées pour leur extrême violence à l'encontre des civils et commettent des massacres à répétition dans les provinces du Nord-Kivu (est) et de l'Ituri (nord-est).

"Cette attaque effroyable constitue à la fois une urgence humanitaire majeure et un sérieux revers pour les opérations de riposte. Et ce n’est pas un cas isolé", avait déploré mercredi sur X le chef de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, soulignant que trois cas confirmés d'Ebola et plus de 1.000 "cas contacts" avaient été perdus de vue après l'attaque.

"L’insécurité constitue désormais l’un des plus grands obstacles à la riposte contre Ebola en RDC", avait-il ajouté.

Si les attaques se concentraient jusque septembre sur les équipes chargées des inhumations et les établissements de santé, depuis fin septembre, les travailleurs de santé sont désormais tués, a déploré l'Africa CDC lors d'un briefing hebdomadaire à la presse.

L'agence sanitaire de l'UA a répertorié 31 attaques ayant impacté la réponse sanitaire ces six derniers mois en RDC, parmi lesquelles 4 attaques armées (dont celle de Cantine-Aloya), 16 agressions de personnels, et 11 ciblages d’établissements de santé.

Quelque 11.114 malades d'Ebola et 5.433 morts ont été recensés en RDC selon l'Africa CDC, en proie à l'épidémie la plus meurtrière de son histoire. L'agence sanitaire a recensé 445 cas parmi les professionnels de santé, dont 74 décès.