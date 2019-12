RDC : « Le dialogue avec les groupes armés est la clé de la riposte à Ebola »

Alors que la lutte contre le virus n'a jamais été aussi avancée, les équipes de David Gressly, qui coordonne la réponse de l'ONU, sont confrontées à des actes de violence.

L'est de la République démocratique du Congo (RDC) est en proie depuis plusieurs semaines à des violences qui ont notamment conduit à la mort de quatre membres d'équipes anti-Ebola, la nuit du mercredi 27 novembre, dans la province de l'Ituri. Parallèlement, des émeutes ciblent la mission de l'ONU en RDC, la Monusco, accusée de passivité dans la protection des civils.

Nommé en mai coordonnateur de la réponse de l'ONU contre Ebola en RDC, après avoir été représentant adjoint du secrétaire général dans ce pays depuis 2015, David Gressly veut intensifier la protection de son personnel pour permettre la poursuite des opérations et éviter un retour du virus qui a déjà fait près de 2 200 morts depuis le 1er août 2018.

Une centaine de civils ont été massacrés par des groupes armés dans l'est de la RDC, et des membres de l'équipe de riposte contre le virus Ebola ont été tués à Biakato et Mangina. Quelles sont les conséquences sur votre travail ?

Dans la plupart des régions touchées par le virus Ebola, nous continuons le traçage des contacts des personnes contaminées et organisons leur surveillance. A Biakato, en revanche, tout le travail a été suspendu. Nous avons aussi dû réduire significativement notre activité à Mangina, Oicha et, dans une moindre mesure, Beni et Butembo. Le principal problème concerne les zones où nous savons qu'il y a toujours des transmissions, essentiellement à Biakato. Nous allons essayer d'y accéder le plus rapidement possible. Dans un premier temps, nous mettrons probablement en place un pont aérien pour que le personnel puisse travailler en sécurité sans passer la nuit sur place. La bonne nouvelle, c'est que les populations de Biakato et Mangina demandent à nos équipes de revenir. Nous recevons des appels en ce sens. Les violences contre nos équipes ne relèvent donc pas d'une résistance de la part des communautés, qui connaissent le danger d'Ebola, mais bien davantage d'un acte criminel.

