RDC: Ebola continue à gagner du terrain sur fond d'insécurité, après six mois d'épidémie

Des agents de santé désinfectent un brancard après avoir transporté un patient atteint de la maladie à virus Ebola au centre de traitement Ebola (CTE) de Bunia, en Ituri, dans l’est de la RDC, le 23 juin 2026 ( AFP / Benediction MURHABAZI )

Six mois après sa déclaration officielle, l'épidémie de maladie Ebola continue à progresser en République démocratique du Congo (RDC) malgré une riposte sanitaire confrontée ces derniers jours à une recrudescence d'attaques meurtrières menées par des rebelles, qui ont fait au moins 110 morts, dans le nord-est du pays.

Entre lundi et jeudi, des rebelles ADF affiliés à l'Etat islamique ont perpétré une série d'attaques dans la province de l'Ituri, à l'épicentre de l'épidémie. Les violences visant des civils ont fait au moins 44 morts, selon des sources sécuritaire et humanitaire vendredi à l'AFP.

Ces événements surviennent quelques jours après le massacre le 5 novembre par une faction de rebelles ADF d'au moins 66 civils, dans une localité distante d'une centaine de kms à vol d'oiseau. Le cumul de ces attaques amène à un bilan lourd d'au moins 110 personnes tuées en une semaine par le groupe armé dans la région en proie à Ebola.

La RDC a déclaré officiellement le 15 mai une 17e épidémie, devenue en quelques mois la plus meurtrière de l'histoire de l'immense pays de plus de 100 millions d'habitants.

A ce stade, 5.471 décès pour 11.197 cas cumulés ont été recensés, selon les chiffres des autorités sanitaires congolaises publiés vendredi. Le taux de mortalité est proche des 50 %.

La pire épidémie connue par le passé en RDC avait fait environ 2.300 morts pour 3.500 malades recensés, entre 2018 et 2020. Ebola, qui se transmet par contact direct avec les fluides corporels et provoque une grave fièvre hémorragique, a déjà fait plus de 15.000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années.

L'Ituri reste à l'épicentre de la crise mais depuis plusieurs semaines, les cas et les décès augmentent rapidement dans le territoire voisin de Beni, situé dans la province du Nord-Kivu (est).

Présentation des modes de transmission entre humains du virus Ebola, qui peut aussi être transmis des animaux aux humains ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

C'est dans cette zone qu'est survenue l'attaque du 5 novembre, dans le village de Cantine-Aloya, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de la ville de Beni. Trois travailleurs de santé figurent parmi les 66 victimes, selon l'agence sanitaire de l'Union africaine (Africa CDC) jeudi.

Les hommes et les femmes, ainsi qu'au moins 17 enfants, ont été exécutés à la machette ou brûlés vifs, selon des sources sécuritaires. Au moins une vingtaine de maisons et une quinzaine de commerces ont été incendiés.

Formés par d'anciens rebelles ougandais, les ADF, qui commettent régulièrement des massacres dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, sont réputés pour leur extrême violence.

"Longueur d'avance"

Trois structures sanitaires ont été pillées et brûlées lors de cette attaque. Plus de mille cas contacts ont pris la fuite et trois malades d'Ebola restent introuvables, selon l'OMS mercredi.

"Le principal défi auquel la riposte est actuellement confrontée est l'insécurité croissante", a alerté vendredi le directeur des opérations d'urgence de l'OMS, Chikwe Ihekweazu, lors d'un briefing à Genève.

Des bénévoles de la Croix-Rouge, déplacent le cercueil contenant la dépouille d’un homme décédé de la maladie à virus Ebola, à la morgue du Centre médical évangélique de Nyankunde, à Bunia, dans la province de l’Ituri, le 13 juin 2026 en RDC ( AFP / Jospin Mwisha )

Les dernières attaques menées depuis lundi ont été perpétrées dans plusieurs localités de la chefferie de Babila Babombi, située dans le territoire de Mambasa, une subdivision administrative de la province de l'Ituri.

Une source sécuritaire a fait état vendredi à l'AFP d'au moins 44 morts, tandis qu'une source humanitaire a évoqué 47 corps retrouvés.

"Nous avons recensé 47 corps dans différents villages de la chefferie de Babila Babombi. Les rebelles ADF sont encore dans la brousse et ont tendu des embuscades", a précisé cette source humanitaire sous couvert de l'anonymat.

Plusieurs sources locales ont confirmé les attaques et évoqué des bilans allant jusqu'à 49 morts, précisant que les recherches des dépouilles sont en cours.

"Certains corps sont déjà en état de décomposition. Les victimes ont été découpées à la machette tandis que d'autres ont été tuées par balles", a décrit Gabriel Tonge, un responsable local.

L'insécurité permet à l'épidémie de "prendre une longueur d'avance", a déploré jeudi lors d'un point presse Wessam Mankoula de l'Africa CDC, martelant que "ces incidents sécuritaires doivent cesser".

L'armée ougandaise s'est déployée depuis 2021 dans la région pour combattre les ADF aux côtés de l'armée congolaise mais l'opération conjointe, baptisée "Shujaa", n'a pas mis fin aux violences.

Un agent de santé en combinaison de protection dans un centre de traitement Ebola à Rwampara, dans la province de l'Ituri, le 12 juin 2026 en RDC ( AFP / Jospin Mwisha )

Les équipes sanitaires sont par ailleurs confrontées sur le terrain à une grande défiance de la population locale, à l’origine de plusieurs incidents.

En six mois, l'OMS a recensé plus de 80 attaques et incidents contre des établissements de santé.

L'ONG Médecins sans frontières déployée sur le terrain a alerté jeudi dans un communiqué sur une épidémie qui "reste hors de contrôle", pointant "de graves lacunes" dans la riposte malgré les fonds mobilisés.