RD Congo : à Kinshasa, le musée national renoue le fil de l'Histoire

Le président Mobutu Sese Seko en rêvait depuis la visite officielle de Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal, en 1968. Celui-ci lui aurait demandé de voir « le musée et l'art congolais de réputation mondiale ». Mobutu dut reconnaître à contrec?ur qu'il n'en avait pas (encore). Cinquante ans plus tard, ce rêve est devenu réalité avec l'inauguration ce samedi 23 novembre du musée national de la République démocratique du Congo par le chef de l'État actuel Félix Tshisekedi.Le rêve de MobutuEntre-temps, c'est bien Mobutu qui a impulsé le mouvement en signant un accord de collaboration avec le Musée royal de l'Afrique centrale en Belgique pour ce qui deviendra l'Institut des musées nationaux du Congo (IMNC). Depuis longtemps, l'expertise belge est très reconnue dans le monde que ce soit dans la recherche ou la constitution de collections, ainsi que dans la politique muséale. En attendant ce grand musée qui redonnera la fierté à tout le peuple congolais, Mobutu fait bâtir un espace muséal provisoire sur les hauteurs du mont Ngaliema, un lieu hautement symbolique qui, à l'époque coloniale, s'appelait mont Stanley : il y avait là une statue de l'explorateur qui avait descendu le fleuve Congo pour le compte du roi Léopold II. Mobutu y avait fait installer son parc présidentiel avec un zoo. Mais le musée va rencontrer des difficultés financières et administratives, ainsi que des pertes dans sa collection alors que le pays traverse...