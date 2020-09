So Foot • 08/09/2020 à 06:00

RCPH, la puissance des dockers du Havre

Le Racing Club Port du Havre s'est inscrit à la deuxième édition du Vrai Foot Day. Le club havrais a marqué l'histoire du foot corpo français. Et la cohésion qui a toujours caractérisé les dockers n'y est pas étrangère.

Si les relations diplomatiques entre Le Havre et la Corse ont pris un coup de chaud en 2018, celles-ci n'ont jamais été aussi brûlantes qu'au printemps 1993. Quinze ans avant le sulfureux barrage d'accession en Ligue 1 entre l'AC Ajaccio et le HAC, il y a eu une explosive demi-finale de championnat de France foot entreprise, à l'époque "foot corpo" : Racing Club Port du Havre - Mairie de Bastia. Pour prendre la température, il suffit de se pencher sur les comptes-rendus de la presse faisant état d'un envahissement de terrain en plein match, au stade de la Cavée verte du Havre. Le match, gagné 7-1 par les locaux, sera même rejoué sur terrain neutre et à nouveau remporté par les dockers havrais, futurs vainqueurs en finale contre l'équipe des laboratoires Fabre de Castres.