Raynald Denoueix : "Cette médaille de champion de France ne m'appartient plus"

Raynald Denoueix n'a pas perdu le sens du collectif. La semaine dernière, l'ancien maître du jeu nantais a décidé de mettre aux enchères sa médaille de champion de France reçue en 2001, provoquant la mobilisation des supporters canaris pour la lui rendre. Résultat, l'homme de 71 ans ne veut pas la récupérer. Au bout du fil, malgré une petite forme, Denoueix raconte sa gêne, son lien avec le FC Nantes, son rapport au foot d'aujourd'hui et son pessimisme pour l'après-crise sanitaire.

Pas bien, pas bien. J'ai un mal de dos chronique, ça fait horriblement mal. Tiens par exemple, je ne sais même pas comment je dois me tenir en te parlant au téléphone, s'il faut que je sois assis, debout, en train de marcher... C'est dur. Le confinement, j'y suis quasiment depuis juillet, donc je ne peux pas dire que ça change beaucoup de choses pour moi. Je me contente de me déplacer de temps en temps, pour deux ou trois balades, mais je ne sors pratiquement plus de chez moi.Tout cela ne part pas de moi. Au départ, ce sont Frédéric Pineau et Antoine Josse, deux amoureux du club, qui m'ont sollicité. On se connaît un peu, on mange ensemble plusieurs fois par an, et ils m'ont parlé timidement de l'opération "SportAidons" de Cyril Dumoulin, un mouvement de solidarité du monde du sport en faveur des personnels soignants. J'ai tout de suite accepté d'apporter ma contribution. Je me suis demandé ce que je pouvais donner, je n'avais pas 150 objets de valeur... Je me suis dit que cette médaille, ça pouvait plaire aux gens, ça pouvait leur parler. Donc j'ai décidé de la mettre aux enchères pour la bonne cause, sans penser que cela allait déclencher autant de réactions.