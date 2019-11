Raymond Poulidor est décédé à l'âge de 83 ans

Juillet 1968. Le monde est secoué de toutes parts et les pavés ont déjà été arrachés du bitume parisien. Mais, comme chaque été depuis 1903, la caravane du Tour de France s'ébroue dans les campagnes hexagonales, offrant une parenthèse d'aventure à cette année si tumultueuse. Pour son septième Tour, Raymond Poulidor, le chouchou d'un public qui l'a depuis longtemps rebaptisé « Poupou », est favori. Il arbore déjà le visage du combattant, de celui qui en a vu d'autres et qui a déjà connu quatre podiums. Mais, à moins de 50 km de l'arrivée, lors de cette 16e étape entre Font-Romeu et Albi, tout bascule. En tête du peloton, une moto suiveuse fait un écart, bouscule l'Espagnol Gonzales et heurte la roue arrière de « Poupou ». Les adversaires du Creusois s'en donnent à c?ur joie et multiplient les attaques.Raymond Poulidor, lui, remonte sur son vélo, le visage tuméfié et en sang, les coudes et les genoux ouverts. Il termine l'étape à l'abnégation. À l'arrivée, Roger Pingeon a la victoire modeste : de nouveau, c'est la détresse et la colère de « Poupou » qui prédominent, lui qui abandonne le soir même un Tour qui lui était destiné. La fatalité a toujours accompagné Poulidor sur la route du Tour. Et ce, dès sa première participation, en juillet 1962, quand il commence l'épreuve avec la main dans le plâtre et l'auriculaire cassé. Cette année-là, le coureur remporte la première de ses sept victoires d'étape et se hisse...