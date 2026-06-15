Rayan Cherki, une certaine (belle) idée de l'équipe de France

Pas encore titulaire en équipe de France, mais pas accolé au banc de touche pour autant, Rayan Cherki ravit autant qu’il divise. Et pourtant, le bonhomme de 22 ans n’a qu’un message à délivrer : celui de l’unité entre tous les Français.

On le sait, le type est du genre à s’exprimer sans langue de bois. Filmé par la FFF pour assurer la couverture médiatique des Bleus à travers un vlog diffusé sur les réseaux sociaux, Rayan Cherki a défendu la diversité des joueurs composant l’équipe de France : « Quand je vois l’équipe de France, elle est magnifique. Avec beaucoup de mixité et d’histoires différentes. C’est ce qui fait la force de la France aujourd’hui. » Le natif de Lyon voit cette mixité comme un atout — ce qui ne fera pas de lui le prochain invité de CNews — et a des messages à faire passer : « Moi, ça ne me touche plus parce que je suis sous le feu des projecteurs et on invente beaucoup de choses et d’histoires depuis que j’ai 15 ans. Je veux faire ça pour les plus jeunes qui passeront après moi, pour qu’ils soient prêts à garder leur chemin et leurs objectifs droit devant. On devrait montrer aux enfants à tous ceux qui nous regardent qu’on est des êtres humains. » De quoi incarner ce trait d’union entre les Français et leur équipe ?

"Nous aussi on est des êtres humains, on se trompe, on se relève, on avance et on continue d'essayer encore et encore et encore..." 💙 @rayan_cherki pic.twitter.com/BC5ViWyDWk…

Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com